Ok til stationsforslag

Politikerne i Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget godkendte onsdag startredegørelsen for Favrholm Station, og dermed kan forvaltningen i Hillerød Kommune begynde at udarbejde lokalplanen for stationen.

- Startredegørelsen blev behandlet på samme måde, som hvis det var startredegørelse fra en privat bygherre, og vi har nikket ja til at sende den af sted, siger Dan Riise (V), formand for udvalget og tilføjer, at udvalget glæder sig til at arbejdet med stationen går i gang.