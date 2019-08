Østfestival har i år et program, der indbyder til at deltage i sportsaktiviteter, male og klippe klistre i kreateltet på pladsen og lytte til koncerter. Årets første koncert var med Anne O, der fik de mange fremmødte børn til at danse og synge med på de sine melodier. Foto: Allan Nørregaard

Østfestival samler alle i Østbyen

Østfestivalen har atter åbnet op for fire dage med aktiviteter for børn og unge i Østbyen i Hillerød. Flere hundrede forventningsfulde børnestemmer lyder bag Grønnevang Skole, og det stribede cirkustelt i orange og gule farver troner frem i det grønne landskab.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her