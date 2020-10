Se billedserie De gule spejdere går i shorts fra april til oktober, viser Ole Lomholdt og Nadja Milbo Hansen, mens bestyrelsesformand Lisette Hansen holder sig til civile klæder, da de viste Kulsvierhytten frem. Foto: Allan Nørregaard

Østbyens gule spejdere byder indenfor i ny, flot hytte

Rammerne er på plads hos 1. Hillerød Chr. IV.s Trop i Østbyen. Nu mangler gruppen bare en masse børn.

Hillerød - 05. oktober 2020 kl. 10:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

I Nødebo byggede De Gule Spejdere en gigantisk bjælkehytte, som blev kåret til Årets Hus af Hillerød Kommune. Det tog 12 år.

I Hillerød Øst er den nystiftede gruppe under De Gule Spejdere, 1. Hillerød Chr. IV.s Trop, lidt mindre ambitiøse. Halvandet år har spejderne brugt på egenhændigt at sætte et godt slidt husmandssted i stand. Ejendommen, som ligger fredeligt på Højager 114, har fået navnet »Kulsvierhytten«, og spejderne er så klar til at byde mange nye spejdere velkommen til gruppen, som i dag udgøres af cirka 25 spejdere og fem ledere.

- Man skal op og være over de 80 medlemmer i gruppen, siger Ole Lumholt, som er aktiv i gruppen som medhjælper.

Og det er set før, at skabe en stor, aktiv spejdergruppe ud af nærmest ingenting. Da Gribskov Trop startede i 1987 i kælderen under Nødebo Kro, var der syv spejdere med.

- I dag er de vokset til at være over 200 medlemmer, siger Ole Lumholt.

Nødebo hjælper til Det store engagement i Gribskov Trop er faktisk en del af årsagen til, at Hillerøds Østby nu også har fået gule spejdere. Ud af Gribskov Trop er kommet Støtteforeningen Klokkekilde, som har til formål er at støtte spejderarbejdet i Danmark og at yde praktisk og økonomisk hjælp til opstart af nye spejdergrupper. Støtteforeningen har hjulpet Chr. IV.s Trop på vej, blandt andet ved at købe hytten af Hillerød Kommune og hjulpet med istandsættelsen.

Hytten har senest været i brug af FDF Præstevang, som lukkede for et par år siden. FDF'erne har tidligere haft op til 150 medlemmer, men til sidst var der kun 5-6 børn tilbage. Ole Lumholt fortæller, hvordan et stort regnskyl oversvømmede hele området og også hytten. Hytten blev voldsomt skadet, især med ødelagte gulve.

- Det så ikke godt ud. Jeg tror, de knækkede halsen på det, og ikke kunne overskue at sætte det i stand, siger Ole Lumholt.

Et andet sted i byen, på Poppelgangen, eksisterede indtil 2019 Chr. IV.s Trop som en gruppe under Det Danske Spejderkorps. Gruppen lå side om side med Birgitte Gjøe Gruppe, som også var en del af Det Danske Spejderkorps. I 2018 blev det besluttet at lægge de to grupper sammen, og de fortsætter i dag med navnet Birgitte Gjøe Gruppe.

Men en flok af de gamle ledere fra Chr. IV.s Trop var kede af at se gruppen forsvinde, og dermed de gamle traditioner, som kan spores helt tilbage til gruppens opståen i 1910, hvor gruppen blev etableret i Hillerød under Det Danske Spejderkorps.

- De fik øje på hytten, og med opbakning fra SSP og kirken blev man enige om, at starte en ny spejdergruppe op. Der er ikke noget her ude i Østbyen, og der mangler noget til børn og unge herude, hvis man ikke vil spille fodbold, fortæller Lisette Hansen, som er formand for bestyrelsen i den nye gruppe.

Da hyttekøbet var på plads, begyndte ombygningen til Kulsvierhytten, og her trådte den 45 mand store Støtteforeningen Klokkekilde til, suppleret med forældre til de nye børn i gruppen.

- Fordi vi er så mange, og mange har en håndværksmæssig baggrund, så er der ikke brugt en eneste krone på lønninger, kun til det, der kræver autorisede fagmænd, fortæller Ole Lumholt.

Arbejdet begyndte i foråret 2019, og især det sidste halve år, er det gået stærkt. På en arbejdsweekend dukkede 60 personer op for at give en hånd med.

- Det var en arbejdsgruppe på især fem personer, der har været meget aktive, og som har trukket det store læs. Men vi er jo alle interesserede i, at der er fede lokaler, som ungerne trives i, siger Lisette Hansen.

Nu udgører Kulsvierhyttens to etager de flotte rammer til spejderarbejdet, samtidig med, at den nærmest oser af historie og traditioner fra den gamle Chr. IV.s Trop.

Tidligere spejdere har foræret gamle uniformer og andre remedier til hytten, hvor spejderne også er i fuld gang med skabe deres egne traditioner - blandt andet skal der ved hver sommerlejr laves en dyrefigur i træ som minde. Derfor står der nu et egern udskåret i træ i det ene rum, og fortæller som sommerlejren 2020.

Ulveunger og indianere Kulsvierhytten skulle have været indviet med en festlig dag i september, hvor områdets børn var inviteret til en smagsprøve på spejderarbejdet, inden borgmesteren ville komme og klippe den røde snor.

Men coronarisikoen fik standset det arrangement.

- Vi havde jo håbet på at få en masse børn ned for at se vores hytte og prøve spejderarbejdet. Vi håber, vi kan gentage det til foråret, siger Lisette Hansen.

Chr. IV.s Trop optager børn fra 7 år. Man begynder som ulveunge, og når man fylder ti år, bliver man stifinder, hvor man arbejder med en fantastiramme om indianere. Senere, når man bliver tropsspejder som 12-årig, slipper de voksne tovet, og troppen drives efter det traditionelle patruljesystem, hvor de ældste børn underviser de yngste på de ugentlige møder. En gang om måneden samles alle dog til tropsmødet ledet af de voksne ledere.

- De gule spejdere går meget op i det med fantasirammerne. Ulveungerne har junglebogen med Mowgli, og så er der stifinderne, hvor vi har tipier og bueskydning. Det er lige noget for de 10-12 årige, siger Ole Lumholt.

De Gule Spejdere har nu fem grupper i Hillerød - ud af cirka 20 grupper på landsplan.