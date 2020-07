Se billedserie 29042012 Skævinge Skole, arkiv, skole, undervisning, Hillerød, klasse, timer, I skole igen ¬ Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ønsker om nye skoletoiletter for 21 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønsker om nye skoletoiletter for 21 millioner kroner

Det er tid til at få renoveret en lang række toiletter på kommunenes folkeskoler, mener udvalg.

Hillerød - 17. juli 2020 kl. 21:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedslidte toiletter og dårlige badeforhold. Det er virkeligheden for mange af Hillerød Kommunes folkeskoleelever. Men det vil Børne-, Familie- og Ungeudvalget nu lave om på.

I et anlægsønske frem mod dette års budgetforhandlinger har udvalget ansøgt om en pulje på 21,2 millioner kroner til at udføre forbedringer på toiletter og bad på en lang række skoler over de næste fire år.

Længe været et ønske Forbedringerne har længe været på udvalgets ønskeliste, men i sidste ende er det en prioriteringssag, fortæller Peter Frederiksen (V), der er formand for Børne-, Familie og Ungeudvalget.

- Det er generelt et område, der i mange år har manglet fokus, og som bliver diskuteret ved budgetforhandlingerne hvert år. Vi kunne godt bruge flere midler, end de, der er til rådighed, men det bliver altid en prioritering i sidste ende, siger han.

Påvirker elevers sundhed I teksten til anlægsønsket er et af argumenterne for, at der er stort behov for en renovering, at toiletforholdene stor betydning for elevernes velvære.

»Den generelle trivsels og sundhedstilstand kan blive påvirket negativt, hvis eleverne ikke vil bruge skolernes toilet- og badeforhold. Dårlige toilet- og badeforhold kan desuden påvirke elevernes læring, fordi det er svært at koncentrere sig en hel dag, hvis man ikke kommer på toilettet regelmæssigt. Læringsreformen har desuden medført, at skoledagen er blevet længere for eleverne, og at motion og bevægelse i højere grad er integrereret i undervisningen. Der er derfor behov for tidssvarende toilet- og badefaciliteter på skolerne«, fremgår det af anlægsønsket.

De skoler, hvor forbedringerne foreslås er Hanebjerg skole, Hillerød Vest Skole, Frederiksborg Byskole, 10. klasses skolen og en række HFO institutioner.