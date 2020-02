Ølstrid om fodboldfest på Posen

Når fodboldfans trækker i de rød-hvide farver og skal skåle under den kommende EM-turnering, er der uenighed om, om der skal være Carlsberg eller Royal Unibrew i glassene. DBU har strikket forskellige pakker sammen, som landets kommuner kan købe, og tilbyder alt fra storskærme til et rullende EM 92 museum. DBU vil sprede fodboldstemningen til hele landet under EM og få kommunerne til at byde ind, så de kampe, Danmark er med i, kan vises på storskærme, ligesom en lang række andre arrangementer skal glæde landets fodboldfans. Derfor er Hillerød Kommune blevet spurgt, om de vil spytte mellem 35.000 og 365.000 kroner i fodboldfestlighederne.