Øjenvidne: Blodet sprøjtede efter knivstikkeri

Hillerød - 02. oktober 2020 kl. 11:51 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Da en 16-årig dreng onsdag eftermiddag omkring klokken 15 blev stukket med en kniv i gyden ved Helsingørsgade og Irma, løb den 16-årige først efter hjælp i frisørsalonen Million Hair. Salonen havde ikke set knivstikkeriet ske, men pludselig måtte kunder og frisører yde førstehjælp.

- Drengen kom pludselig løbende ind i salonen, og blodet sprøjtede voldsomt ud fra den ene side af bagdelen, fortæller Hassan Kayed fra Million Hair.

Den 16-årige dreng blev stukket i den ene balde.

- Han gik hurtigt ud igen, hvor vi gik efter ham. En kunde fik lagt ham ned på maven ude foran salonen og ydede førstehjælp. Han pressede på det åbne sår og fik stoppet den voldsomme blødning, fortæller Hassan Kayed og tilføjer, at flere forbipasserende også kom til for at hjælp.

- Jeg og mine kollegaer kom med papirer og klude og tørrede blodet væk fra ham.

Blot fire-fem minutter senere kom politiet til stedet og kort tid efter også en ambulance og en lægebil.

- Drengen fik lidt behandling på stedet, inden de kørte ham på hospitalet, siger Hassan Kayed, der er chokeret oven på episoden.

- Man bliver chokeret over, at det lige skulle ske på vores fredelige, hyggelige gade og ved højlys dag, siger han.

Nordsjællands Politi holder fortsat kortene tæt til kroppen i sagen og ønsker hverken af kommentere på motiv, eller om de har en formodning om, hvem gerningsmændene er. Politiet har dog udsendt et signalement af to mulige gerningsmænd. Torsdag fortalte politiet desuden til Frederiksborg Amts Avis, at politiet arbejder ud fra en teori om, at den 16-årige ikke er et tilfældigt offer.

- Så man skal ikke som ganske almindelig borger gå rundt og være nervøs for, at man kan blive udsat for sådan noget, lød det fra pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Signalementet af de to formodede gerningsmænd, lyder ifølge politiet: A: Ung mand, 180-185 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden, talte dansk med accent. Medbragte kniven. B: Ung mand, 190-195 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden. Ifølge politiet bar de to mænd en form for maskering.

Har man informationer, der kan have relevans for sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.

