Se billedserie Lørdag eftermiddag var en af de frivllige fra den nye Repair Café igang med at reparere et par bukser. Foto: Johanne Wainø

Send til din ven. X Artiklen: Ødelagte håndmixere og trævlede nederdele får nyt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ødelagte håndmixere og trævlede nederdele får nyt liv

Lørdag åbnede Repair Café Hillerød, som er et nyt initiativ, der vil gøre op med køb-og-smid-ud-kulturen.

Hillerød - 14. juni 2020 kl. 19:36 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Duften af friskbrygget kaffe hænger i døråbningen og byder forbipasserende velkommen ved Frivilligcenter Hillerød lørdag eftermiddag, og i bagrunden høres lyden af en ihærdig symaskine. Det er nemlig blevet tid til den første udgave af Repair Café Hillerød nogensinde.

Rundt om bordet sidder frivillige og fremmødte på behørig afstand.

Én frivillig er i færd med at sy et par hullede bukser, mens en anden har skilt en håndmixer ad i, hvad der ligner, flere hundrede små dele.

Konceptet med Repair Caféerne startede på Østerbro i 2013 og siden er et hav af lokale caféer kommet til. Og nu er det altså også blevet tid til at byde reperationsværkstedet velkommen til Hillerød.

Her vil en gruppe frivillige hver måned invitere interessede til at komme og få hjælp til at reparere, hvad end der nu måtte være gået i stykker.

Og visionen er klar. Initiativet skal være et modsvar til køb-og-smid-ud-kulturen, fortæller Vibeke Pagh, der er en af initiativtagerne bag caféen.

- Efter vi havde fået idéen om et reparationsværksted, fandt vi ud af, at der allerede eksisterede et netværk af caféer rundt omkring i Danmark, og vi besluttede ret hurtigt, at det ville vi gerne være med til, siger hun og fortsætter:

- Formålet er jo selvfølgelig, at vi gerne vil bidrage til at nedsætte affaldsmængden og miljøbelastningen. Men det udsprang af, at vi selv efterlyste en let måde for almindelige borgere at gøre en forskel. For i bund og grund vil vi jo allesammen gerne gøre noget, siger Vibeke Pagh, som har startet Repair Café Hillerød sammen med Anna Hermanson, der sidder ved siden af hende og er ved at pakke en polkaprikket kjole i hvide og grønne farver ud, som er gået op i syningen og skal repareres til dagens café.

De er begge en del af Hillerød Klimanetværk, og det var også her, de fik idéen.

Målet er ikke at de frivillige skal reparere, hvad der bliver indleveret, men nærmere at hjælpe de, der møder op, med, at kaste sig ud i at reparere det ødelagte selv, fortæller de.

- Det er en rigtig vigtig del af det. Vi har både professionelle syersker og elektrikere blandt de frivillige, som gerne vil give deres viden videre. Og vi håber også, at nogen, der har forstand på at reparere, vil komme og bidrage, siger Anna Hermanson.

- Helt bestemt. Og ofte handler det også om at få konstateret om noget er gået helt i stykker, eller om det kan repareres, og det kan vi også bruges til, supplerer Vibeke Pagh.

Frivilligcentret: Gågruppe: Kom med! En af dem, der er mødt op lørdag eftermiddag er Anne-Julie Nielsen og hendes 7-årige datter Elvirah Christensen, der er i færd med at male med vandfarver. Med sig til dagens café har de en ødelagt legetøjsbil, en bæltetaske, der har fået et hul, og et par stykker tøj, der også trænger til at blive lappet.

- Jeg har simpelthen ikke evnen til at sy, så vi har samlet lidt til bunke med ting, der er gået i stykker. Eksempelvis denne her nederdel, siger Anne-Julie Nielsen og rækker ud efter en sort nederdel på bordet foran sig.

- Det er min yndlings nederdel, og jeg nænner bare ikke at smide den ud. Og der er det jo bare fantastisk, at vi nu har et sted at gå hen med sådan nogle ting, siger hun.

Og det er ikke sidste gang, at familien gør brug af det nye tilbud.

- Jeg synes, det er et helt vildt godt initiativ. Vi bruger de gratis tilbud her i byen rigtig meget. Vi bruger eksempelvis rigtig meget tid på biblioteket, og vi vil helt sikkert også komme igen her, siger hun.

Til at starte med vil Repair Café Hillerød holde åbent i Frivilligcentret en gang om måneden. Er der stor opbakning til projektet, vil de åbne dørene hver anden uge.

Næste café er den 27. juni klokken 12 til 15 i Frivilligcenter Hillerød.