Hillerødsholmsskolen er et af de steder i Hillerød Kommune, hvor der blev sat solceller op inden en lovændring, der gjorde det ugunstigt for kommuner at investere i solcelleanlæg. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Ø vil finde penge til solceller

Hillerød - 19. september 2019 kl. 07:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune havde frem til 2014 fokus på at opsætte solceller på kommunale bygninger, når det var muligt, og rundt omkring i kommunen står da også omkring 20 kommunale solcelleanlæg, blandt andet på Hillerød Rådhus og på taget af en række insitutioner.

Men en ændring i forsyningsloven indførte krav om, at hvert enkelt solcelleanlæg på en kommunal bygning skulle udskilles i et elselskab, satte en effektiv stopper for kommunernes lyst til at investere i solceller, og det gjaldt også Hillerød Kommune. Det blev simpelthen for bøvlet og svært at få økonomi i solcelleanlæggene.

Hillerød Kommune er blandt andet gået glip af en meget stor energiproduktion i forbindelse med, at der blev lagt nyt tag på tennishallen i Hillerød, mener Tue Tortzen (Ø).

- I stedet for det tag, der kom på, kunne vi have lagt et heldækkende solcelletag på. Strømmen kunne vi have ført lige over i svømmehallen, og så havde vi sparet mange penge, siger han.

Som Frederiksborg Amts Avis skrev i denne uge, giver nye regler nu mulighed for, at kommunerne kan søge dispensation for reglen om, at hvert solcelleanlæg skal være sit eget elselskab. Og den mulighed skal Hillerød Kommune gribe, mener Tue Torzen (Ø).

Han vil øremærke 10 millioner kroner på budgettet allerede fra 2020, som skal bruges til at opsætte flere solceller på de kommunale tage.

- Jeg forslår, at vi laver en pulje, som man kan bruge, når det bliver muligt at søge dispensation, siger han, som forventer, at loven inden længe bliver ændret, så kommunerne igen kan finde økonomi i at sætte solceller op.

- Jeg har selv været med til at presse på for, at vi skulle ophæve de tåbelige regler. Nu har vi jo en ny regering, og der er også opbakning fra Dansk Industri. Jeg tror, de har fjernet det pjat inden året er gået, og så bliver der mulighed for at sætte solceller op. Og så er det vigtigt, at vi tænker over det nu, siger han.

Puljen, som han foreslår bliver på ti millioner kroner, skal supplere en pulje til energiforbedrende tiltag, som også er på cirka ti millioner kroner.

- For år tilbage var puljen på 20 millioner kroner, og der skal vi op igen. Det er fint nok, at vi laver miljøpolitik og strategier, men vi skal jo også gøre noget i virkeligheden, siger Tue Tortzen, som vurderer, at solcelleanlæg med de lave renter, der er nu, kan tjene sig selv ind på 98-10 år, men har en levetid på cirka 25 år.