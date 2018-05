Foto: Vandkunsten

Ø alene om at fastholde snævre miljøkrav

Hillerød - 31. maj 2018 kl. 06:34 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun Enhedslisten stemte ved byrådsmødet onsdag imod at sende forslag i høring, der baner vej for, at KAB kan opføre boligprojekt uden opsamling af regnvand til toiletskyl. Med et forslag til ændring af kommuneplanen bliver det nemmere fremover at dispensere fra kommuneplanens krav om, at alt nyt boligbyggeri forsynes med et anlæg, der opsamler tagvand og bruger det til toiletskyl og tøjvask. Og dermed vil det være muligt at give KAB mulighed for at opføre sit boligprojekt Almen + på Åmosevej uden sådan et anlæg.

Mette Thiense undlod at stemme for forslaget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- I Kommuneplan 2017 er krav om opsamling af regnvand. Det skal man også gøre i fremtiden, for vi ønsker at spare på vores grundvand, men det viser sig, at det er et problem, at der ikke er mulighed for undtagelser, sagde Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om forslaget.

Tue Tortzen har tidligere kritiseret forslaget i Frederiksborg Amts Avis, af en lang række grunde, ligesom han også stemte imod, da forslaget blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget. Han kritiserer blandt andet, at forslaget kommer, fordi KAB har bedt om dispensation, og at mange andre har fået afslag på dispensation fra det strenge krav om et dyrt anlæg.

- Som der står i sagsfremstillingen, så forventer KAB, at de ikke kan gennemføre deres projekt, hvis de skal opsamle tagvandet. Det er fuldstændigt usagligt, at man så kommer med forslag om, at man på den baggrund skal spare på miljøtiltagene. KAB har, lige fra den dag de søgte om byggeriet vidst, at i Hillerød skal man samle regnvandet op. Så det må de finde ud af, sagde Tue Tortzen.

Lars Ole Skovgaard (V), mente ikke, at de to ting hænger så tæt sammen.

- Der er ikke gjort noget forkert i, at vi siger ja til det her i dag. Vi får en mulighed for fremtiden. Vi siger ikke, at Åmosevej får lov at blive fritaget, vi siger, at vi i fremtiden får en mulighed for at sige, at her får vi mere miljø, hvis vi benytter os af en anden metode, sagde han og tilføjede, at dispensationen til KAB kun gives, hvis de fremlægger en løsning, der er miljømæssig mere forsvarlig end at bruge regnvandet til tøjvask og toiletskyl.

Også Socialdemokratiet ønsker en mindre streng bestemmelse om regnvand.

- Vi går alle sammen ind for at passe på vores grundvand. Men kommuneplanbestemmelsen er meget snæver. Der kan være andre måder at gøre det her på, udover grønne tage, og i fremtiden får vi mulighed for at kunne lægge vægt på det, sagde Mie Lausten (S).

Louise Colding Sørensen (S), er ikke ligeså bekymret for grundvandet.

- Det største problem med vand i Hillerød er ikke, at vi mangler grundvand, men at vi har for meget spildevand. Så det kan måske være godt, hvis man gør noget for at samle regnvand op, uden at man partout skal bruge det i stedet for grundvand, sagde hun.

Som den eneste kom SF's Peter Langer Tue Tortzen lidt i møde, selv om SF også stemte for at sende forslaget i høring.

- Vi har også mange spørgsmål, og jeg synes også, det er underligt, at vi vil dispensere, når andre ikke har fået dispensation. Der er mange ting, der svæver i luften, så hvad SF gør i sidste ende afhænger af de svar, vi får i høringen, sagde Peter Langer.

Også lokalplanforslaget om boligerne på Åmosevej blev sendt i høring ved byrådsmødet. Tue Tortzen og Mette Thiesen stemte imod.

Begge forslag er i høring fra 4. juni til 30. juli.