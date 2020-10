OB's cheftræner før pokalkamp mod Hillerød - Det er et godt fodboldhold

For tredje år i træk skal Hillerød Fodbold, der til daglig dribler rundt i 2. division, møde et hold fra Superligaen i Sydbank Pokalen.

For et par år siden var Brøndby på besøg på Hillerød Stadion, og sidste år mødte Hillerød FC København i pokalturneringen. I år var det OB, der blev trukket op af hatten, da der blev trukket lod om, hvem der skal spille mod hvem.

Og OB's cheftræner, Jakob Michelsen, glæder sig til at komme til Hillerød onsdag eftermiddag.

"Der er stor forskel på pokalkampe og superliga-kampe. I pokalfodbold kommer man jo tilbage til græsrødderne, og det er det, fodbold handler om - at samle mennesker. Og jeg synes, at pokalfodbold er fantastisk i forhold til, at man kommer rundt på de små stadions, og man møder nogle andre modstandere, end man plejer at gøre," siger Jakob Michelsen til ob.dk.