Nyttehaver til forhandling - fredsskov i fare

Hillerød - 22. juli 2021 kl. 07:16 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Når politikerne til efteråret skal blive enige om kommunens budget for de kommende år, skal de blandt andet tage stilling til et ønske om at anlægge flere nyttehaver.

Ved budgetforliget 2021 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere flere nyttehaver. Den undersøgelse er nu færdig, og på baggrund af denne har Natur, Miljø og Klimaudvalget indstillet et anlægsønske til budgetforhandlingerne. Ønsket lyder på etablering af cirka 30 nye nyttehaver til en samlet pris på cirka 7.2 millioner kroner. Hillerød Kommune har for nuværende 44 nyttehaver fordelt på Solvang og Holmene. Nyttehaver adskiller sig fra kolonihaver, idet man ikke må overnatte i nyttehaver. Mens der i kolonihaver ofte er huse, finder man typisk ikke mere end et redskabsskur i en nyttehave.

Fredsskov og forurening Men området, hvor nyttehaverne umiddelbart ser ud til at skulle ligge, er ikke blot en bar mark eller tom byggegrund. Og det kan ses på prisen.

I indstillingen fremgår det nemlig, at området, hvor man ønsker at anlægge nyttehaverne, siden 2005 har været klassificeret som fredsskov. Fredsskov betyder, at skoven er beskyttet mod rydning. Kommunen kan imidlertid søge dispensation ved Miljøministeriet, der indtil 20 år efter første registrering af fredsskov kan godkende, at man, på trods af klassificeringen, fælder skoven.

Det vil sige, at muligheden for dispensation udløber i 2025. For at kunne nå i mål med fældningen af fredsskoven, inden 2025 skal anlægsarbejdet derfor begynde senest i 2022.

- Jeg er af den holdning, at der selvfølgelig ikke er noget, der skal hastes igennem, for der er gennem tiden blevet truffet for mange hurtige beslutninger. Alle forslagene skal gennemarbejdes ned til mindste detalje, der skal laves analyser, og folk skal høres. Vi er slet ikke kommet til bunds endnu, siger Dragan Popovic (V), næstformand i Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Derudover er store dele af området - også mere end først antaget - beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, og der er store områder, der er meget våde. Alt i alt betyder det, at der, på trods af lokalplanen, der tillader op til 90 nyttehaver i området, kun er plads til 30.

Sidst men ikke mindst er der også usikkerheder under overfladen. Jorden kan være forurenet, da der tidligere har ligget en losseplads i området, og der løber et elkabel, der muligvis skal flyttes.

Prioriterer kerneområder Dragan Popovic slår fast, at selvom indstillingen nævner netop dette område, er placeringen af eventuelle nye nyttehaver ikke besluttet endnu.

- Vi har diskuteret det i udvalget, men om det ender med, at det skal ligge lige der, er ikke sikkert. Alt skal til forhandling, og vi skal finde ud af, om det kan gennemføres. Der bliver sendt rigtig mange mange ting til forhandling, og så tager vi en snak om dem, når vi når dertil, siger Dragan Popovic.

Prisen for at leje en nyttehave vil være 500 kroner om året, og med 80 procents belægning, som der budgetteres med, giver det kommunen en årlig indtægt på 12.000 kroner.

Den årlige kommunale udgift vil ligge på cirka 161.000 kroner, som dækker over drift af fællesarealer og fællesbygning, service af pumpebrønd og rengøring af toiletbygning.

Årligt vil det, når lejeindtægterne er medregnet, betyde en kommunal udgift på 149.000 kroner, der ligger udover anlægsprisen på 7.2 millioner kroner.

- Der er ingen tvivl om, at der er områder, jeg mener er vigtigere. Vi står til at skulle finde besparelser på mange områder, og jeg vil hellere spare på nyttehaver end på vores kerneområder. slutter Dragan Popovic.