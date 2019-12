Det er blandt andet foyeren, der skal have en ny indretning. Her vil udlånsmaskinerne blive rykket ud i siden, og midten af rummet vil bestå af siddemøbler og boginspiration.

Nytænkning af biblioteksindretning skal skabe hygge og rummelighed

Hillerød - 04. december 2019 kl. 11:44 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et caféområde, store bløde siddemøbler, plateauer og studieområder i sarte pastelfarver. Det bliver en del af Hillerød Bibliotek, der vil blive indrettet på ny over de næste to år.

- Vi har et fantastisk bibliotek, og på mange måder har Claus Bjarrum, der er arkitekten bag Hillerød Bibliotek, været forud for sin tid. Men i den kommende tid vil vi sørge for, at rammerne for biblioteket kan følge med i udviklingen for brugen af biblioteket, siger Stine Have.

Aktivitet og ro Det er arkitekterne NOAA Architects, der skal stå bag den nye indretning, der i første omgang sker i bibliotekets foyer og i børneområdet.

- Lige nu er foyeren et sted, hvor vores brugere låner og afleverer bøger. Der vil vi i stedet for skabe en caféstemning, hvor man har lyst til at slå sig ned. Der vil komme flere siddemøbler, en kaffemaskine, og skranken vil blive rykket længere ud i rummet, så der kommer et mere naturligt møde med vores ansatte, siger Stine Have.

I børnebiblioteket vil der komme en tyderligere opdeling af mindre og større børn. Der vil blandt andet blive lavet en gamer-hule og en stor luftballon fra gulv til loft.

En stor del af den nye indretning er også at opdele stilleområder og aktive områder.

- En af vores udfordringer er, at vi er et aktivt hus, hvor der sker rigtig meget hele tiden, men vi er også et bibliotek, hvor mange kommer for at udnytte stilheden til at studere eller læse i ro og mag. Med de nye og mere tydelige opdelinger, håber vi, at vi kan imødekomme begge dele, siger Stine Have.

Det er bibliotekets udviklingsmidler og støtte fra fonde og puljer, der skal finansiere projektet.

Torsdag 5. december klokken 16.30 til 17.30 er der mulighed for at komme ned på biblioteket og høre mere om Hillerød Bibliotekernes nye strategi for de næste fire år.