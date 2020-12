Hillerøds borgmester Kirsten Jensen er imponeret over det engagement og den kreativitet, hun har mødt i forbindelse med corona-pandemien. Foto: Kenn Thomsen

Nytårshilsen fra borgmesteren: - Jeg er rørt

Kirsten Jensen har ordet 'taknemmelighed' med på sin liste over årets ord

Hillerød - 31. december 2020 kl. 10:00 Af Kirsten Jensen (S), borgmester Hillerød Kommune

Mon ikke mange samtaler og julekort i år ender med, at vi siger til hinanden: "Jeg håber, at vi snart skal ses - rigtigt"?

Sådan har jeg det. Der bliver puffet gevaldigt til juletraditionen i vores familie. Men vi ved hvorfor, og det respekterer vi. Mennesker, som har været ramt af Covid19, ønsker, at vi respekterer anbefalingerne om at se få mennesker, spritte af og holde afstand.

Samfundssind Når man arbejder med andre mennesker, kan man i de fleste tilfælde ikke blive hjemme. Så må man på arbejde, og smittetallene for dem i sundhedsvæsenet er høje. De kommer tæt på, og de beder os indtrængende om at respektere alle anbefalingerne og tænke os godt om. Årets ord er samfundssind. Det glæder mig.

Jeg har oplevet et år med et helt formidabelt samfundssind fra medarbejdere i vores kommune. Hurtigt og med tanke for sikkerhed og borgernes gavn har de gang på gang 'genopfundet' måden at være børnehave, skole, fritidsklub, bibliotek, plejehjem, jobcenter og understøtter af fritids-, kultur- og idrætstilbud på. Bare for at nævne noget. Vores rengøringsteam har en kommandocentral og rykker ud, når der er meldinger om Covid19 i en kommunal institution. Jeg har siddet på utallige møder med vores beredskab, hvor lederne har fortalt, hvordan de ville løse de mest usædvanlige situationer sammen med deres medarbejdere for at kunne holde kommunen så åben som muligt af hensyn til borgerne, uddannelserne, virksomhederne og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Jeg er rørt over den indstilling, alle disse dygtige mennesker har til deres arbejde. Hvis nogen siger, den offentlige sektor ikke er omstillingsparat, så kan de bare komme til mig.

Et aktivt år Jeg har samtidigt oplevet et byråd, som møder frem med kort varsel, når der er brug for en politisk beslutning i en svær tid, hvor årets gang ikke lige var til at lægge ind i kalender på forhånd. Tak til de 27 folkevalgte borgere i vores kommune, som godt kan kende forskel på skidt og kanel, når det virkelig gælder. I det hele taget har vi folkevalgte haft et aktivt år, hvor meget er flyttet fra fysiske møder til online-møder, herunder den borgerinvolvering, som vi sammen sætter så højt.

Så ordet 'tak' skal ledsage ordet 'samfundssind' i år. Takken går til familierne, hvor vilkårene har ændret sig for deres børn, som pludselig gik i skole hjemme, hvor arbejdspladsen måske også var, til medarbejderne som med engagement og kreativitet fik det meste til at fungere på de nye vilkår, og til alle dem i gader og butikker som passer på ikke at blive en del af en smittekæde med Covid19.

Omstillingsparatheden gælder i høj grad også vores lokale butiksliv, som har gjort det muligt for os at købe trygt ind - fornemt støttet af samarbejdet i Hillerød Byforum og vores citykoordinator. Ordet 'taknemmelighed' vil gerne med på listen over årets ord hos mig.

Nået en masse Netop fordi vi alle har taget nye muligheder i brug, så har vi nået en masse i år. Meget af det ovenfor har været forsvaret for vores lokale velfærd, men lad mig lige nævne byudvikling og natur.

Vi har fået en ny arkitekturpolitik. Byernes udformning ligger de fleste af os på sinde, og med arkitekturpolitikken og arkitekturrådet får vi en ekstra hånd i ryggen på det område.

Vi har vedtaget en ny strategi for bynatur. Vi har omlagt flere grønne områder fra klippede græsplæner, og jeg glæder mig til foråret, hvor der gerne skulle pible blomster op mange steder, og i 2021 tager vi fat på en strategisk energiplan som skal bringe CO2-udledningen endnu længere ned i vores kommune.

Jeg ønsker dig en glædelig jul og et lykkebringende nytår.