Se billedserie Frederik Christiansen Boll og Niklas Frøkjær har været naboer i fem år. Men de har aldrig brugt så meget tid sammen som den sidste måned, hvor foreningen Cross Nord er blevet til. Foto: Allan Nørregaard

Nyt træningsfællesskab er vokset på rekordtid

Hillerød - 02. oktober 2019 kl. 06:31 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På kun tre uger har en gruppe mænd og kvinder, der alle kender hinanden fra crosstræning, gjort ide til virkelighed og skabt deres egen forening, der dyrker crosstræning i lokaler i Street Lab.

Det hele startede i en carport i Hillerød Vest, hvor mellem tre og 20 mennesker mødtes for at træne med det udstyr, som gruppen nu kunne samle sammen. Men efter nogle uger voksede lysten til at få et rigtigt sted - en box, som et fitnesscenter hedder i crosstræningsverdenen.

- Vi har savnet vores eget sted. Det er nogle fede steder, vi har trænet førhen, men der har altid været en masse regler, og vi begyndte derfor at tale om at få en box, som vi havde et fællesskab omkring, fortæller bestyrelsesformanden i det nye forening, Cross Nord, Frederik Christiansen Boll.

Træningen foregik i Niklas Frøkjærs carport, men med 20 mennesker i en carport begyndte pladsen at blive trang.

- Der var jo en nærmest en invasion af carporten. Men der har været en vanvittig pionerånd, holdånd og villighed til at give hinanden plads. Det har aldrig været et problem, at der ikke var udstyr nok, så alle kunne få en vægtstang. Så venter man bare på hinanden og laver noget andet imens, siger Niklas Frøkjær.

Vi giver til hinanden En af dem, der trænede med i carporten, kender Søren Lerche fra Street Lab, og på nul komma fem kom en aftale i hus om, at foreningen kunne bruge nogle gamle lokaler hos Street Lab, der blev brugt til opbevaring. Og så gik det ellers stærkt med at få klargjort lokalerne, skaffet udstyr, malet og bygget. Mange af tingene er genbrug, for foreningen har kun fået penge fra to sponsorer til at købe udstyr for.

I det hele taget er det et projekt, der er drevet af sammenhold og frivillighed. Mange af dem, der træner, har deres børn med. Der er indrettet et børnerum, der støder op til boxen, og de kan selvfølgelig også give den gas på ramperne inde i Street Lab, mens mor og/eller far træner.

- Boxen er noget, vi giver til hinanden. Det er vores sted, og har man en fed ide, er der opbakning til den. Det er gået så stærkt, at vi heller ikke selv har forstået det. Alle skal kunne være med på det niveau, de kan - både når det kommer til træning og til at hjælpe med at banke stedet op. Der er ikke nogen, der kigger skævt til, at man ikke kan hjælpe så meget, fordi man har travlt på arbejde, fortæller Frederik Christiansen Boll.

Foreningen tæller nu flere end 40 medlemmer, og det koster 149 kroner om måneden at være medlem. Pengene går til at købe udstyr, og på længere sigt skal instruktørerne gerne aflønnes.

Ugeprogrammet ligger klar, men endnu er hjemmesiden ikke oppe at køre. Er man interesseret i at høre mere om foreningen eller boxen, kan man skrive til Frederik Christiansen Boll på Facebook eller på Cross Nords facebookside.