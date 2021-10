Nyt tiltag skal få kunsten ned i børnehøjde

Vandrehallen på Hillerød Bibliotek er fyldt med kunst, og nu har to af bibliotekets børnekulturformidlere, Sofie Funder Allermann og Anne Kathrine Eckardt, skabt et tiltag, hvor de forskellige kunstudstillinger bliver gjort mere tilgængelige og nærværende for især børnene.

"Det har længe været en ønske at give vores mindste gæster muligheden for at opdage Vandrehallens udstillinger i børnehøjde. Derfor vil man altid kunne finde Kunstnerteket i alle udstillingerne i løbet af året," udtaler Anne Kathrine Eckardt i en pressemeddelelse.

"Det er super vigtigt, at alle børn får fede oplevelser med både kunst og kultur. Oplevelser, som er sjove for børnene, og som vækker deres nysgerrighed og interesse. Det er jo helt unikt for Hillerød, at vi har en professionel Kunsthal midt i biblioteket. Det giver en nem adgang til at møde kunst, og med dette nye tiltag giver vi børnene muligheden for at udforske kunsten i børnehøjde sammen med deres voksne," udtaler hun.