Fra den 16. august kan man blive vaccineret mod corona på alle Region Hovedstadens vaccintionscentre uden at have bestilt tid. I Hillerød ligger vaccinationscentret på Østergade 8. Arkivfoto

Nyt tilbud: Drop direkte ind fra gaden og bliv vaccineret mod corona

Region Hovedstaden vil have vaccineret så mange som muligt inden efteråret og tilbyder fra den 16. august corona-vaccination uden tidsbestilling

Hillerød - 05. august 2021 kl. 10:15 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Fra den 16. august kan borgere i Region Hovedstaden gå ind på et vaccinationscentre direkte fra gaden og blive vaccineret mod corona. Uden at have bestilt tid.

Læs også: Bookingfejl gav katastrofal lang vaccinekø

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Derudover vil regionen have udkørende vaccinationsteams, der hver dag kan give 1.000 stik uden tidsbestilling tæt på borgerne.

"Jeg er meget stolt over, at der er så mange borgere i hovedstaden, der har taget imod tilbuddet om at få en vaccination, men hvis vi skal gå efteråret i møde uden en opblussen i smitten, så er det vigtigt, at så mange som muligt får tilbuddet om at blive vaccineret. Derfor laver vi denne mere målrettede indsats tæt på borgerne," siger den netop tiltrådte regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i pressemeddelelsen.

Alle kommuner kan kontakte regionen og bede om en indsats i deres kommune.

"Men vi kommer til at prioritere de områder, hvor der er lavest tilslutning til vaccination. Så dem, der har mest behov, kan komme først. Regionen vil i første omgang kun tage imod bestillinger fra kommuner og staten, så hvis et gymnasium eller en teknisk skole gerne vil lave en særlig indsats, så skal de gøre det via kommunen," siger Lars Gaardhøj.

Muligheden for at gå direkte ind fra gaden og få en vaccination, supplerer den eksisterende mulighed for at bestille tid, som ikke ændres. Det bliver muligt fra den 16. august i tidsrummet mellem klokken 9 og 18 på alle regionens vaccinationscentre.

Fakta: - Der er 280.000 borgere i Hovedstaden, der er inviteret, men ikke har booket tid til 1. vaccination. Det svarer til 19 % af alle inviterede borgere. Det er i alle målgrupper.

- Region Hovedstaden tilbyder fra den 16. august, at avaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre i tidsrummet fra kl. 9 til 18.

- Fra uge 33 etableres fem daglige udkørende teams, og i september fordobler regionen kapaciteten.

Kilde: Region Hovedstaden

