Nyt take away-sted er specialist i kyllinger

Fans af god kylling har fået deres eget take away-sted i Hillerød, efter at Mustafa Al Rahi har åbnet Chicken BROS på Søndre Jernbanevej 7.

Her frister han både med friturestegte kyllinger og roterende spydstegte kyllinger. Alle kyllinger er frilandskylinger.

”Jeg var tidligere en del af Guldkyllingen, hvor vi havde foodtrucks. Vi holdt foran supermarkeder og solgte især spydstegte kyllinger. Jeg kom på idéen om et koncept, der samler de to vidt forskellige former for kylling. Både friturestegte kyllinger og spydstegte kyllinger er meget populære, men der har manglet et koncept, hvor man kan få begge slags,” siger Mustafa.