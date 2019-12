Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nyt stadion og 2500 boliger på vej til Favrholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt stadion og 2500 boliger på vej til Favrholm

Hillerød - 19. december 2019 kl. 13:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Byråd har godkendt en storstilet udviklingsaftale for Favrholm, den nye bydel, der skal bygges syd for Hillerød i forbindelse med det nye hospital. Der er planer om at opføre 250.000 etagemeter boliger med parcelhuse, rækkehuse og etageboliger, og et stort stadionkvarter med idrætsanlæg, der skal bruges af fodboldklubben FC Nordsjælland, som vil rykke deres fodboldakademi fra Farum til Hillerød og etablere fodboldbaner, fitness og sportsklinik på stedet.

- Vi er blevet kontaktet med nogle meget spændende og interessante visioner om at skabe et levende, grønt bolig- og stadionområde. Et område, hvor man kan bo, hvor de er masser af muligheder for et aktivt liv, og hvor der kan udvikles noget helt særligt i forbindelse med et stadionområde, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

- Det er en helt fantastisk mulighed, også for vores egen fodbold i kommunen, vi kan få her. Ved at få så stor og visionær en klub som FCN til Hillerød, får vi løftet hele vores idrætsområde, fordi der følger træningsfaciliteter og samarbejde med FCN med. Jeg er meget begejstret for hele tanken bag FCNs Right To Dream-projekt og deres fodboldakademi - det handler ikke blot om de få, der ender i en superligaklub eller på et landshold. Der er en vision om bådedannelse og uddannelse og om samarbejdet og udviklingen af et idrætsmiljø med lokale klubber. Jeg synes, det er et meget spændende projekt, vi har fået præsenteret, siger formanden for Idræts- og Fritidsudvalget Hanne Kirkegaard (V) i en pressemeddelese.

Når planerne for området ligger klar vil kommunen udarbejde lokalplan for området og derefter sætte et udbud i gang. Propreco har som en del af udviklingsaftalen forkøbsret, men andre kan også byde. Det forventes at en første etape af Favrholm Stadionkvarter, inkl. stadion, kan stå klar efter 2025. Der er oprettet et firma i forbindelse med udviklingsprojeket. Firmaet Stadionkvarteret Favrholm Aps er blandt andet ejet af Propreco.

relaterede artikler

Superligaklub flytter til Hillerød 19. december 2019 kl. 12:30