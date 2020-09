Nyt smitteudbrud på skole: Elev fra 2. klasse ramt

Efter eleven, som går i 2. klasse på skolen, er blevet testet positiv, er forældrene til alle børn i klassen blevet orienteret onsdag eftermiddag og har fået besked om, at deres børn ikke må komme i skole, før de enten har en negativ coronatest, eller der er gået syv døgn, uden at de har fået symptomer.

Dermed har kommunen nu et incidenstal på over 20, og det betyder, at der bliver holdt ekstra skarpt øje med udviklingen i Hillerød.

De nyeste tal, som blev opdateret onsdag klokken 14, viste nemlig, at der nu er 12 tilfælde af Covid-19 i Hillerød Kommune, og det betyder, at der nu er 23,5 smittede pr. 100.000 borgere i Hillerød.

- Det er nu, vi skal huske os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. 12 nye smittede lyder måske ikke af så meget, men det er steget fra tre til tolv på to dage, og Covid-19 er en lumsk sygdom, hvor vi jo ved, at det pludselig kan gå rigtig stærkt. Det skal vi undgå, og heldigvis har vi ved tidligere udbrud på plejehjem, skoler og daginstitutioner her i kommunen vist, at vi er hurtige til at inddæmme smitten og i det hele taget følge myndighedernes anvisninger i tilfælde af smitte, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) onsdag.