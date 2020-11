Susanne Sørensen glæder sig over den omsorg, som beboerne alle udviser over for hinanden, på trods af at de kun har boet i Hildis Have i en måneds tid.

Nyt seniorbofællesskab giver beboerne tryghed

Græsset er nyklippet og er på trods af, at kalenderen siger november, stadig knaldgrønt. Lydene fra de store veje omkring Hildis Have på Vibekevej over for Hillerød station forsvinder, efterhånden som vi bevæger os længere ind på stierne, der bugter sig mellem højhusene. Susanne Sørensen viser rundt i Hildis Have, som i lidt over en måned har været hendes hjem. Beboerne i de 84 lejligheder, hvoraf 24 af dem udgør et seniorbofællesskab, overtog nøglerne til lejlighederne i slutningen af september.