Peter Jacob Larsen fra Black Star Booking (til venstre) og Martin Bjørn fra Teddy By Bjørn (til højre) er gået sammen om at tilbyde koncertgæster i Støberihallen en pakkeoplevelse med både livemusik og en gastronomi. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt samarbejde: Kom glad og mæt til koncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt samarbejde: Kom glad og mæt til koncert

Black Star Booking, der arrangerer koncerter i Støberihallen, har indledt samarbejde med restauranten Teddy By Bjørn, så publikum kan starte koncertaftenen med et godt måltid mad i hyggelige rammer

Hillerød - 30. august 2021 kl. 09:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Live-musik og gastronomisk selvforkælelse går godt i spænd. Derfor har Black Star Booking, som arrangerer koncerter i Støberihallen, indledt et samarbejde med den lokale restaurant Teddy By Bjørn henne om hjørnet på Frederiksgade 6. Publikum kan købe en koncertmenu sammen med billetten til koncerten i Støberihallen. Black Star Booking har tidligere haft et lignende samarbejde med B-Hageriet, som nu er lukket. ”Samarbejdet gik rigtig godt, og vi solgte næsten ud af det antal menuer, de kunne stille med. Jeg har indtryk af, af mange gerne vil gøre en aften ud af det og tage ud at spise, når de har købt en koncertbillet, og ved at samarbejde med en lokal restaurant gør vi det meget nemmere at få den totale oplevelse,” siger Peter Jacob Larsen fra Black Star Booking.

Hjælpe hinanden Det handler både om at skabe den bedst mulige aften for koncertpublikummet og om at hjælpe hinanden med at promovere hinanden og byen. ”Vi får begge noget ud af det. Det er egentlig en tilfældighed, at Teddy By Bjørn ligger så tæt på Støberihallen. Det er bare win-win. Det vigtige i samarbejdet er, at Teddy By Bjørn er et fedt sted, som jeg synes skal blive,” siger Peter Jacob Larsen.

Social dining Teddy By Bjørn blev åbnet af kok Martin Bjørn i oktober 2020. Det er en såkaldt social dining restaurant, hvor det sociale og den hyggelige oplevelse er i højsædet. ”Det er vigtigt for os, at her er højt til loftet. Der skal være god stemning. En feel good-restaurant, hvor man føler sig afslappet, og hvor der samtidig er fokus på kvalitet og gode råvarer. Der er ikke noget af det, vi gør, der er tilfældigt, men det skal være som at få en krammer at komme her,” siger Martin Bjørn. Han er glad for samarbejdet med Black Star Booking. ”Jeg er selv født og opvokset i Hillerød, og vi vil gerne støtte op om de aktiviteter, der er i byen. Vi vil gerne have folk til at blive i Hillerød frem for at tage ind mod byen. Vi vil skabe oplevelser, vi selv ville blive glade for”. Koncertmenuen vil variere efter årstiden. I modsætning til et normalt restaurantbesøg er der en bagkant, men så går man også glad og mæt til koncert.