Nyt renseanlæg overskred udledningskrav

Hillerøds nyeste renseanlæg HCRSyd udledte sidste år for meget spildevand og overskred grænserne for både kvælstofkoncentration og fosforkoncentration. Men renseanlægget kan sagtens geares til at håndtere spildevand fra tusindvis af nye borgere, lyder det.

Der er blevet uddelt henstillinger og indskærpelser til Hillerød Forsyning, efter Hillerøds nyeste renseanlæg både har udledt for meget spildevand og for mange næringsstoffer. Det er Miljøstyrelsen, der har kontrolleret alle Hillerøds renseanlæg, men det var på kommunens nyeste anlæg, at der blev noteret overskridelser. Sidste år blev der nemlig udledt over 675.000 kubikmeter mere spildevand, end Hillerød Forsyning har tilladelse til, ligesom der blev udledt 4400 kg kvælstof og 2.100 kg fosfor for meget.

