Street-Lab holder midlertidigt til i området omkring Ungdomskulturhuset, indtil den kommende multipark står færdig. Parken forventes færdig primo-medio 2022. Foto: Kenn Thomsen.

Nyt projektforslag skal skaffe fondsmidler til Street-Labs multipark

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 20:11 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Street-Labs kommende multipark med hal, udearealer og bygninger af brugte skibscontainere kan ikke realiseres indenfor det nuværende budget. Sådan lød konklusionen den 20. april fra et rådgivende ingeniørfirma, der har kigget på sagen. Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet på mandag.

Budgettet lyder på 6 millioner kroner, hvoraf de 4 millioner er bevilliget af kommunen, der også har stillet byggegrunden til rådighed, mens 2 millioner kommer fra fonde.

En skaterkoldhal, der lever op til gældende regler og standarder, vil alene sende prisen op på 7.5 millioner kroner, lyder det fra ingeniørfirmaet.

Det har hele tiden været planen, at projektet både skulle være interessant nok til at hente yderligere fondsmidler, men samtidig være muligt at realisere uden disse ekstra midler.

Flere fonde har undervejs vist interesse for projektet. De har imidlertid været skeptiske over for en bygning lavet udelukkende af brugte containere, og derfor valgte Street-Lab og bygherren på projektet, Carsten Larsen, at indstille fondssøgningerne og få en rådgiver til at skitsere et projekt indenfor rammen på 6 millioner kroner.

Det er denne skitse, der viser, at der skal 7.5 millioner til for at bygge hallen alene. Nu vil Street-Lab på opfordring af en af de interesserede fonde igangsætte en ny forundersøgelse med en arkitekt, fonden er med til at udpege. Forundersøgelsen skal danne grundlag for nye fondssøgninger.

Mens fonden vil finansiere halvdelen af forundersøgelsen, der forventes at løbe op i 500.000 kroner, skal resten af pengene findes andetsteds, og derfor har Street-Lab anmodet kommunen om at frigive 250.000 af de 4 millioner kroner, kommunen har bevilliget til projektet.

- De fonde som vi har været i kontakt med er alle ret begejstrede vores mangfoldige brugergruppe, det fællesskab vi praktiserer og de mange forskellige samarbejdspartnere, som er med til at udvikle og skabe aktiviteter i Street-Lab, men de synes ikke vi helt er i mål med vores bud på en bygningsmæssig ramme. Derfor håber vi, at byrådet frigiver midler, så vi kan påbegynde et samarbejde med en af fondene om et nyt projektforslag, som kan bringe os i mål og give os det projekt, som både den omtalte fonde og andre større fonde vil være med til at realisere, siger Søren Lerche, der er daglig leder af Street Lab.

Byrådet træffer beslutning om en eventuel frigivelse af de 250.000 kroner på byrådsmødet mandag.