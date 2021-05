Nyt program: Masser af kultur på vej

Hvis man er i underskud på oplevelseskontoen efter mere end et år med corona, er der snart mulighed for at få sat nogle kulturelle oplevelser ind på den slukne konto. Hillerød Musik & teater har brugt coronanedlukningen på at sammensætte et meget bredt program for den kommende sæson. Der er både plads til humor, alvor, eftertænksomhed, sjov og ballade inden for børneteater, voksenteater, opera, klassisk musik og jazz.