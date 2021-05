Nyt portræt af Prinsesse Benedikte afsløret: - Det har været fantastisk morsomt

Prinsesse Benedikte har som Prinsesse til Danmark og som rigsforstander varetaget adskillige repræsentative opgaver for Kongehuset, skriver museet i en pressemeddelelse, ligesom at Prinsessen har gjort sig bemærket med sine formandskaber for Pigespejdernes Fællesråd og Den Danske Komité til Stætte for Internationale Spejderformål og flere andre protektioner.