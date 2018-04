Se billedserie Kommunen planlægger i samarbejde med OK-fonden et nyt plejecenter. Det skal placeres i Favrholm og integreres tæt med den kommende bydel. Grafik: Hillerød Kommune

Nyt plejecenter planlægges i Favrholm

Hillerød - 16. april 2018 kl. 08:12 Af Joachim Christensen

For at imødekomme et voksende behov for plejeboliger planlægger Hillerød Kommune at opføre et nyt plejecenter i samarbejde med OK-fonden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For tiden står 50 mennesker på venteliste, og lægger man dertil en forventet befolkningstilvækst, så vil Hillerød Kommune over de næste ti år få brug for langt flere plejeboliger, vurderes det.

En udbygning af Sophienborg Plejecenter med 30 pladser er allerede planlagt, og kommunen skal ved det kommende budget også tage stilling til et forslag om udbygning Lions Park Plejecenter.

Men i det længere perspektiv er det ikke nok. Ifølge kommunens plejeboligprognose vil der være behov for godt 200 nye plejeboliger frem mod 2027, særligt til borgere med demens.

Derfor samarbejder de med OK-fonden om planlægningen af et plejecenter med minimum 72 boliger samt seniorboliger.

Det ny plejecenter skal placeres i Favrholm, har Udvalget for Omsorg og Livskraft i sidste uge besluttet, og her skal det integreres med den nye bydel, der skyder op. Og tidsplanerne for plejecentret og for bydelen Favrholm passer godt sammen.

- Ambitionen er at skabe fremtidens plejeboliger og integrere dem med det omkringliggende samfund. Det er det aftalen med OK-fonden går på, det skal de komme med udspil på. Det kan vente til Favrholm, siger udvalgsformand Christina Thorholm (R).

Hun understreger, at de kender OK-fonden som gode leverandører. De driver i forvejen 15 plejecentre, et hospice og flere behandlingsteder i Danmark.

Planlægningen af plejecentret i Favrholm afhænger også af, om der kommer private interessenter, der vil drive et eller flere friplejehjem. Ifølge forvaltningen vil der tidligst være brug for flere pladser i 2025, hvis Sophienborg og Lions Parks plejecentrene udbygges, og der samtidig opføres et friplejehjem.