Nyt online leksikon skal samle Hillerøds historie

Frivillige etablerer ny hjemmeside med korte og korrekte nedslag i Hillerøds fortid. Nu søger de også hjælp til opgaven

Hillerød - 11. februar 2021

Hvad er historien bag kulturhuset Annaborg? Hvem var det lige, Cecilie Lillemor, som et stræde i bymidten er opkaldt efter, var? Og hvordan er Petersborggård relateret til Søren Kierkegaard?

Interessen for Hillerøds historie er stor - men det kan være svært at finde korrekte og præcise svar på de spørgsmål, der af og til dukker op.

Præcise oplysninger Men det vil en gruppe, som alle har baggrund i kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger, nu råde bod på. De har længe arbejdet på at skabe en hjemmeside, som skal fungere som et lokalhistorisk leksikon online. Hjemmesiden skal samle basale oplysninger om lokale personer, steder, foreninger, virksomheder og meget mere, så det er tilgængeligt for alle på internettet.

"Der er mange, som spekulerer over, hvad der egentlig er historien bag de lokale steder. Man kan jo google sig frem til meget eller finde informationer i diverse Facebook-grupper, men det er jo desværre ikke altid, det er præcist eller korrekt. Vi vil gerne komme med et supplement, hvor man kan finde den præcise leksikale baggrund," siger Asger Berg, som er formand for Hillerød Lokalhistoriske Forening.

Mangler i Hillerød Foreningen tog i 2017 initiativ til at skabe leksikonet, som nu ejes og drives formelt af Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn - en løst organiseret sammenslutning af alle arkiver og arkivforeninger i Hillerød Kommune.

Gruppen har set nærmere på, hvad man gør i andre kommuner i Nordsjælland. Blandt andre Egedal og Helsingør Kommuner har online leksika, hvor man kan læse mere om den lokale historie.

"Det, synes vi, mangler i Hillerød Kommune, for vi ved jo også fra Facebook, at lokalhistorien interesser mange. Så vi har arbejdet med det længe for at finde ud af, hvordan vi skal gøre det hos os, og der har været et rigtig godt samarbejde i samvirket," siger Asger Berg.

Pålidelige oplysninger Samvirket vil nu skabe en hjemmeside, hvor borgerne både kan få kortfattede, pålidelige oplysninger om emner inden for Hillerøds lokalhistorie, men også hvor alle selv kan bidrage med oplysninger og materiale til at udbygge leksikonet med. Samvirket håber dermed både at inddrage interesserede borgere i det frivillige arbejde og at skabe et fælles forum med viden om vores kommunes historie.

Og det er et meget omfattende arbejde at samle Hillerøds historie:

"Så det bliver en dynamisk hjemmeside. Selvom vi måske starter i det små, kan vi udbygge det efterhånden, så det bliver mere omfattende. Og når nu det er digitalt, så kan vi let rette, hvis der skulle være trykfejl eller nye oplysninger - det er dejligt nemt," siger formanden.

Søger hjælp Gruppen bag det kommende leksikon søger nu frivillige, som har lyst til at hjælpe med tilblivelsen. Det kan være nogle, som vil hjælpe med det tekniske i at styre CMS-systemet bag hjemmesiden, herunder at lægge tekst og billeder på. Derudover har de brug for en række frivillige, der vil hjælpe med at skrive de korte leksikonartikler. Folk med lokalkendskab til Skævinge, Alsønderup-Tjæreby og Brødeskov er ekstra velkomne.

Har man lyst til at være med, skal man sende en mail til et af arkiverne eller en af de lokalhistoriske foreninger. Så gemmer de mailen, indtil det bliver muligt at afholde et informationsmøde, hvor leksikonet bliver præsenteret. Noget af det frivillige arbejde kan gøres hjemmefra, og når gruppen mødes, bliver det på Hillerød Bibliotek.

Samvirket håber, at det leksikon, som får navnet Hillerød Leksikon, kan lanceres ved et offentligt møde, så snart epidemien tillader det.

Hillerød Leksikon Ejes og drives formelt af Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn - en løst organiseret sammenslutning af alle arkiver og arkivforeninger i Hillerød Kommune: Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, Museum Nordsjælland, Nordsjællands Museumsforening, Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn, Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Hillerød Lokalhistoriske Forening.