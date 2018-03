Nyt nederlag i miljøsag

I november ophævede Planklagenævnet den planlægning, der ligger til grund for Hillerød Forsynings milliarddyre Solrødgård Klima- og Miljøpark, som blandt andet rummer et nyt, stort renseanlæg.

- Hillerød Kommune har lavet seks dokumenter, der ligger til grund for planlægningen. Og nu har de fået underkendt alle seks. Det er jo beskæmmende, at man ikke er mere grundig og lever op til det ansvar, man har som miljømyndighed, siger Ulrik Ravnborg fra Danmarks Naturfredningsforening, som står bag klagerne over Hillerød Kommunes tilladelser til miljøprojektet.

- Vi havde regnet med det her. Og det ændrer ikke ved, at renseanlægget fortsætter. Hillerød Forsyning er ved at indkøre det, og forventer at være færdige i sommeren 2018. Så for os er det bare at få plangrundlaget på plads og give en udledningstilladelse, der er i orden, siger teknisk direktør i Hillerød Kommune, Lars Mørk, til Frederiksborg Amts Avis.