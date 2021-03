Nyt midlertidigt børnehus er nu bygget færdig

Af Per Skovkjær Sand

Nu er de midlertidige pavilloner til Herluf Trolles Børnehus helt færdige, skriver det midtjyske firma Concept Living, der har stået for at levere de i alt 13 moduler på 700 kvadratmeter.

Gravemaskinerne gik denne vinter i gang med at grave ud til det permanente nye Herluf Trolle Børnehus, som skal stå klar i sommeren 2022, og samtidig er midlertidige pavilloner blevet opført og indrettet. Den første stue åbnede i begyndelsen af februar. Her var avisen på besøg. Indretningen var i fuld gang, og mange rum, var ikke klar endnu. Nu er alle pavillonerne færdige.

Stigende børnetal i byen

De 13 moduler i det midlertidige børnehus har et samlet areal på 700 kvadratmeter, og de er bygget, fordi Hillerød Kommune har et stigende børnetal og derfor brug for en midlertidig institution til kommende børnehave- og vuggestuebørn.