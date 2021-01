Hillerød Kommune har besluttet at sælge en del af sine boliger i Horsevænget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nyt lynudbud af Horsevænget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt lynudbud af Horsevænget

En stor del af lejlighederne i Horsevænget har været i nyt udbud. Byrådet skal tage stilling til salget af de billige boliger i februar.

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 18:46 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Et flertal i byrådet, bestående af S, R, K, NB og V, vedtog på et lukket møde i november at genudbyde Horsevænget til salg. Det blev et ganske kort udbud, med frist til 18. december.

Læs også: Byrådsmedlemmer kritiserer salg af billige boliger

I et brev til beboerne, som Frederiksborg Amts Avis har set, skriver borgmester Kirsten Jensen, at byrådet forventer at behandle de indkomne bud i februar 2021.

Herefter vil beboerne, hvis de stifter en andelsforening, få tilbudt at købe boligerne selv. Beboerne har ti uger til at acceptere tilbuddet fra Hillerød Kommune.

Borgmester Kirsten Jensen skriver i en mail til Frederiksborg Amts Avis, at Horsevænget blev udbudt igen for at få flere bud end der var kommet i første runde.

Ved det lukkede møde i november foreslog Enhedslisten at der forvaltningen skulle estimere, hvad salget vil betyde for det kommunale tilskud til husleje i området. Dette forslag blev nedstemt af samtlige andre medlemmer af byrådet - dog undlod SF at stemme.

- Jeg stemte med de fleste andre i byrådet imod, fordi sådan et regnestykke vil være afhængigt af oplysninger, som vi ikke har, nemlig beboernes indkomst fremover, skriver Kirsten Jensen i mailen.

Hun oplyser videre at udgifter til boligsikring (ikke pensionister) fordeles mellem staten og kommunen med 50 procent til hver. Udgiften til boligydelse for pensionister fordeles med 75 procent til staten og 25 procent til kommunen.

relaterede artikler

Satser på 50 millioner for Horsevænget 23. september 2020 kl. 05:27

Her er Horsevængets lejere - og de er bange og vrede 19. september 2020 kl. 09:15

Nu sættes billige boliger til salg 09. september 2020 kl. 06:13