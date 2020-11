Nyt liv i tidligere Netto-butik

Hillerød Vinkompagni lå indtil for et par uger siden på 'bagsiden' af Netto ved siden af Kirpu. Men nu er den lokale vinbutik altså kommet frem i lyset og har fået en mere fremtrædende og synlig placering ud til p-pladsen ved siden af blandt andre Fitness World og Svane Køkkenet.

"Vi har faktisk fået lidt færre kvadratmeter at boltre os på nu, men til gengæld er det meget bedre og mere synlige kvadratmeter, og det er vi rigtig glade for," fortæller Rasmus Jørgensen fra Hillerød Vinkompagni.

"Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man skal købe en kasse med seks eller 12 flasker vin, som man ikke kender, uden at man har haft muligheden for at smage den først," siger han.