Nyt kulturhus til 11 millioner kroner gøres klar til teaterforening

Driften af Mastodonternes nye teaterhus vil koste omkring 400.000 kroner årligt. Huset skal kunne bruges af andre kulturaktører også, understregede byrådet

Hillerød - 24. juni 2021 kl. 10:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Om få måneder kan teaterforeningen Mastodonterne rykke ind i deres nye bygning på Ægirsvej 4 i Hillerød.

Et enigt byråd besluttede på et lukket punkt på deres dagsorden i februar at investere 11 millioner kroner i at købe ejendommen af Hillerød Forsyning, og mandag aften godkendte et flertal - alle undtaget Nye Borgerlige - blandt andet, at kommunen bruger omkring 400.000 kroner årligt i løbende drift af bygningen.

Desuden skal kommunen hen over de kommende måneder bruge omkring 663.000 kroner på at gøre bygningen klar til, at Mastodonterne kan rykke ind. Der skal blandt andet laves en brandteknisk redegørelse, sættes sikkerhedsbelysning op, etableres automatisk brandalarmering og tyverialarmer med mere.

"Vigtig aktør" Flere partier rejste sig i byrådssalen og glædede sig over, at Mastodonterne nu kan blive i kommunen, hvor de både øver og opfører deres mange musicals og stiller op som frivillige til arrangementer.

"Mastodonterne er en vigtig kulturaktør og gør en stor indsats i byen. Selvfølgelig støtter Venstre det her - for Mastodonterne er en vigtig spiller. Det er en super dejlig dag, hvor vi kan sige ja til det her," sagde Dragan Popovic (V).

Også til andre Nikolaj Frederiksen fra Det Konservative Folkeparti undrede sig dog over, at der ikke i sagsfremstillingen var lagt større vægt på, at ejendommen ikke kun skal bruges af Mastodonterne, men også af andre foreninger.

"Jeg er ked af, at sagsfremstillingen er lagt ud, som om det kun drejer sig om Mastodonterne, for det var ikke det, vi fik at vide i kulturudvalget. Jeg vil godt påpege, at det er for mange andre foreninger også. Det er ikke 11 millioner, der går til Mastodonterne. Det er til andre kulturaktører også," sagde han.

Motor for teaterlivet Louise Colding (S) kaldte det en "utrolig god dag" med en "vigtig beslutning":

"Det er helt rigtigt, at det er meningen, der skal være plads til andre, men det primære hovedformål med bygningen er Mastodonterne. Jeg mener samtidig, at Mastodonterne kunne være en motor for den del af vores kultur, der handler om teater. De kan samle teaterkræfterne i byen og virkelig gøre det til et attraktivt tilbud til børn og unge. Vi mangler lokaler til de frivillige foreninger, så jeg håber, at flere foreninger vil komme derned og have et fællesskab med Mastodonterne," sagde hun.

For det kan være svært at få øje på de kulturelle tilbud, og derfor er mere samarbejde vejen frem, mente hun - og glædede sig over at beholde Mastodonterne i byen:

"De udfylder en ekstremt vigtig opgave for os. Det er altid en fest at se et af deres stykker, og derudover lægger de et stort, frivilligt arbejde, for der er ikke den begivenhed i bymidten, der ikke bliver flankeret af pirater eller prinsesser, der skaber fest og stemning for os alle. Så det er en god dag for kulturen og for os alle," sagde hun.

Et fyrtårn Christina Thorholm fra Radikale Venstre glædede sig også og kaldte Mastodonterne for et af kommunens fyrtårne.

"For os er det vigtigt, at bygningen ikke kun er til Mastodonterne, men blandt andet til dem. Vi tror på, at foreningerne kan skabe synergi og fællesskab på tværs. Derfor skal det ikke hedde 'Mastodonternes Hus', men vi skal finde på et nyt navn til det her sted, hvor Mastodonterne er en stor aktør," sagde hun.

Borgmester Kirsten Jensen (S) rundede diskussionen af:

"Vi havde ikke købt ejendommen, hvis det ikke var for Mastodonterne. Men det er tydeligt, at der også skal være plads til andre," sagde hun.

Thiesen imod Mette Thiesen fra Nye Borgerlige havde stemt for at købe bygningen for de 11 millioner kroner i februar, men stemte som eneste byrådsmedlem imod indstillingen denne gang:

"Jeg er rigtig glad for Mastodonterne - det tror jeg, vi alle er, men igen vil jeg kigge på, hvad kommunens penge skal gå til. Hvad er kernevelfærd? Jeg mener, at de her rigtig mange penge kan gå til noget bedre - ligegyldigt hvor glad jeg i øvrigt er for Mastodonterne," sagde hun.

