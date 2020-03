Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus kommer efter planen til at koste 40 millioner kroner. Men der mangler endnu at blive fundet tre millioner kroner til projektet. Illustration: Christensen & Co.

Nyt kultur- og idrætshus mangler millioner

Forvaltningen og frivillige foreninger i Skævinge arbejder nu på at få andre fonde til at finansiere de resterende midler.

Hvis det ikke er muligt at få de 3,8 millioner kroner, vil det betyde to ting. Dels skal budgettet beskæres, og dels reduceres tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden med 650.000 kroner.

Optimisme og god dialog Borgmester Kirsten Jensen (S) er dog optimistisk og tror på, at det vil lykkes at finde fonde, der vil give de 3,8 millioner, som projektet mangler.

- Vi håber at kunne komme videre så tæt på den oprindelige plan, som vi oprindeligt havde. Vi ser mulighederne for at finde pengene som gode, og vi har også vores dygtige fundraiser, der rådgiver os. Jeg regner med, at vi kan realisere projektet som planlagt. Vi vil helst ikke reducere det, så det er målet, siger Kirsten Jensen.