Det nye hospital i Favrholm er begyndt at tage form, og Hillerød Kommune stiller nu krav til byggeriet for at sikre sig, at der bliver parkeringspladser nok. Foto: Allan Nørregaard

Nyt hospital møder krav om flere parkeringspladser

Hillerød - 29. september 2020 kl. 04:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Patienter og pårørende skal ikke parkere deres biler på sidevejene ved Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm, sådan som det sker ved det nuværende hospital i Hillerød i dag. Det mener Hillerød Kommune, som derfor kræver, at Region Hovedstaden og hospitalet anlægger flere parkeringspladser.

- Vi har stillet det krav, at de skal finde et areal, hvor de kan etablere de manglende parkeringspladser, når behovet opstår i takt med, at hospitalet tages i brug og folk flytter ind i Favrholm, siger Lars Mørk, der er direktør for Økonomi og Teknik i Hillerød Kommune.

Helt konkret vil Hillerød Kommune have regionen til at finde et areal, hvor der er plads til det antal parkeringspladser, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har nægtet hospitalet at anlægge i et 16.400 kvadratmeter stort beskyttet naturområde i Salpetermosen. Siden 2017 er antallet af parkeringspladser ved det nye hospital blevet nedjusteret fra 2800 p-pladser til 2000 pladser.

- Antallet af p-pladser vurderer vi er tilstrækkeligt for nuværende. Hvis behovet for flere parkeringspladser skulle opstå, har vi allerede identificeret et areal, hvor vi kan udlægge op til 400 p-pladser, hvis det skulle være påkrævet i fremtiden, siger projektchef for byggeriet Sune From.