Nyt cykelgadeforsøg skal sikre byens cyklister

En cykelgade i Østergade har været lang tid undervejs. Nu er det netop blevet besluttet at afprøve en gade på cyklisternes præmisser i tre måneder.

Hillerød - 22. april 2020

Der er trængsel og alarm, når cyklister og biler skal møve sig igennem den smalle strækning fra parkeringshuset i Østergade til der, hvor Bakkegade møder Helsingørsgade i myldretiden. Derfor har der i mange år været tale om at afprøve en cykelgade netop her. Og nu lader projektet til at blive til virkelighed. I hvert fald for en kort periode.

På Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalgets seneste møde blev det besluttet at afprøve en cykelgade i Østergade og Helsingørsgade, på strækningen kort før Nordre Jernbanegade og frem til Bakkegade. Forsøgsperioden vil vare tre måneder og strække sig over denne sommer.

- Der har tidligere ligget et projektforslag til en cykelgade, som dengang ikke kom med i budgettet. Derfor laver vi nu et tre måneders forsøg for at se, hvordan det kommer til at fungere. Og hvis det er en succes, vil vi tage det med til budgetforhandlingerne, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Cykler får fortrinsret En cykelgade er en gade, hvor cyklister har fortrinsret på kørebanen, men biler og andre transportmidler må også køre i gaden. Som bilist må man køre op til 30 kilometer i timen, men kommer man til at køre bag en cykel, foregår det på cyklistens præmisser.

For på nuværende tidspunkt er det en udfordring at være cyklist i Hillerød, mener udvalgsformanden.

- Som det er lige nu, er det en farlig strækning for cyklisterne. Men det er ret afgørende, at cyklerne kan komme igennem. Vi har jo for nyligt lavet et gågaderegulativ, som gør, at man ikke må cykle i gågaden inden for butikkernes åbningstid. Så hvis cyklisterne ikke kan køre forbi på strækningen ved Østergade, skal de jo enten ned på Slotssøstien eller op omkring stationen, og det er jo ikke rimeligt, siger han.

Men samtidig er det heller ikke en løsning at lukke for biler og anden tung trafik på strækningen, forklarer Dan Riise.

- Det er jo en vej, hvor der kører mange biler, og hvis man ikke kan køre igennem her, vil der komme stor belastning på de andre veje i midten af Hillerød. Så det er en balance, og derfor kunne den bedste løsning være en cykelgade, hvor det er sikkert for cyklerne, og hvor det stadig er muligt for bilerne at køre igennem, siger han og fortsætter:

- Det bliver altså en midlertidig opsætning med skiltning og afmærkninger, og så må vi kigge på, hvordan det fungerer.

Da der i første omgang blev fremlagt et budgetforslag for cykelgadeprojektet i forbindelse med budgettet for 2018 og 2019, blev det anslået til at koste 600.000 kroner. Dengang var der dog tale om en længere strækning end det, der vil blive afprøvet til sommer.

Fokus på cyklister Strækningen er en af de såkaldte »missing links«, der er strækninger, hvor der mangler et stykke cykelsti. På udvalgets seneste møde blev der foruden cykelgadeforsøget drøftet seks andre missing links i Hillerød Kommune, som ifølge en opgørelse fra Hillerød Kommune, er de mest kritiske.

- Det er ny måde, vi har lavet denne her opgørelse på. Vi har taget højde for endnu flere parametre end tidligere. Der har vi blandt andet kigget på uheldsstatistikker, og om der er tale om skoleveje. Det er de to vigtigste parametre, siger Dan Riise.

Foreløbigt har udvalget bevilget 200.000 kroner til undersøgelse og prissætning af de syv projekter, som forventes at være klar til at blive behandlet i Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget i juni.

- Vi håber, at vi kan finde lidt penge. For jeg synes, at cykelsikkerheden er noget af det vigtigste på det tekniske område, og det er helt afgørende, at vi har sikre skoleveje, siger udvalgsformanden.

Et forsøg værd Formand for Dansk Cyklistforbund i Hillerød, Leni Blensøe, bakker op om cykelgadeprojektet.

- Det har jo været på tale i mange år, og jeg synes bestemt, at det er værd at prøve. Når det så er sagt, så er jeg personligt en smule skeptisk, siger hun og uddyber:

De syv »Missing Links«-strækninger er: Milnersvej fra Godthåbsvej til Hammersholtvej

Skansevej fra Sandviggårdsvej til Skovledet

Østergade/Helsingørgade mellem Hostrupvej og nord for Bakkegade

Søndre Jenbanevej forbi Hillerød Station

Frederiksværksgade og Slotsgade fra Selskovvej til Frederiksborg Slot

Funkevej/Hammersholtvej mellem Engsvinget og Carlsbergvej

Brødeskovvej mellem banebroen og Gl. Frederiksborgvej - Andre steder, hvor der er blevet lavet en cykelgade, er der meget cykeltrafik, som gør, at bilisterne vænner sig til, at cyklisterne har fortrinsret. Det kunne jeg godt frygte ikke bliver tilfældet her. Samtidig kan grunden til, at der er så få cyklister også være, at det er så farligt at cykle på den strækning. Så det bliver spændende at se, hvordan det virker, siger Leni Blensøe.

Det er dog afgørende, at problemet på Østergade og Helsingørsgade bliver løst, mener hun.

- Hvis det viser sig, at det ikke fungerer med en cykelgade, så bliver de nødt til at finde en anden løsning. Vi har længe talt om, at det også kunne give mere plads, hvis man ensrettede vejen. For man bliver simpelthen klemt som cyklist, og det gør det ikke bedre, at der blandt andet også er bustrafik på strækningen, siger Leni Blensøe.

Hun glæder sig dog over, at arbejdet med de farlige cykelstrækninger nu for alvor er i gang.

- Vi har været med i arbejdet med de her missing links fra starten, og vi er meget opsatte på at få det lavet, siger hun og fortsætter:

- Det handler jo om prioritering. Hvis kommunen vil have en renere by, og have bilisterne ud på cykelstierne, så må de gøre det lettere for os. Det er i hvert fald ikke let at sende sine børn rundt i byen på cykel, sådan som det ser ud nu.