Nyt børnehus slår dørene op til februar

Håndværkerne, der er i gang med at opføre Selskov Børnehus på Thurasvej, blev fejret med et rejsegilde onsdag eftermiddag.

Hillerød - 23. juni 2021

Duften af grillpølser og bøfsandwich hænger tykt i luften. En rejsegildekrans hænger og svejer i vinden på skelettet til det nye børnehus. Dannebrosflaget, der blafrer i vinden, støjer om kap med en hidsig boremaskine, der er ved at færdiggøre dagens sidste opgave, inden byggepladsen om kort tid forvandles til en festplads. For ude på Thurasvej ankommer den ene håndværkerbil efter den anden, og kort efter står både håndværkere, politikere, arkitekter, ingeniører, kommunale medarbejdere og rådgivere klar, da formanden for Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik åbner ballet.

Ros til håndværkerne - Et rejsegilde er jo en fejring af håndværkerne, når man har nået en milepæl, og det har vi her. For i Hillerød bliver vi flere og flere borgere, og flere og flere børn kommer til. Vi har brug for mange og mange gode dagtilbudspladser, og nogle af dem er heldigvis på vej her, hvor den nye daginstitution er på vej med plads til i alt 80 børn fordelt på 24 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn, sagde Peter Frederiksen (V), hvorpå han uddelte ros til alle de håndværkere, der har været i gang med opførelsen af det nye børnehus siden januar 2021.

- Trods hård frost under grave- og støbearbejdet og regn under opmuringen holder tidsplanen, og det hele kører. Det skyldes ikke mindst et rigtig godt samarbejde mellem håndværkere og institution, sagde udvalgsformanden med henvisning til de pædagoger og børn, som følger byggearbejdet på tæt hold fra den midlertidige pavillon, der står opført på grunden, indtil bygningen er indflytningsklar.

Pædagogiske briller Da udvalgsformanden havde rundet af, gav han ordet videre til Rikke Pihl Terkelsen, der er dagtilbudschef i Hillerød Kommune. Hun fortalte historien om, at det nye børnehus er bygget på fundamentet fra den tidligere børnehave Selskov Børnehave, der blev opført af fonden Grethe Christiansens Legat i 1969.

- Selvom vi kan mærke historiens vingesus fra fundamentet, har vi også i dette byggeri haft de pædagogiske briller på helt fra start i processen, sagde dagtilbudschefen, hvorpå hun uddybede:

- Der er tale om en proces, hvor der har været fokus på at skabe de optimale muligheder for, at vi pædagogisk kan levere et højkvalitetsdagtilbud til glæde og gavn for kommunens børn og forældre. Det handler blandt andet om hensigtsmæssig placering af relevante lege- og læringsmiljøer i rummene, som pædagogisk understøtter alt fra den stille til den vilde leg og hverdagens rutinepædagogik, sagde Rikke Pihl Terkelsen, inden hun erklærede pølsevognen for åben.

Fra børnehus til børnehus Bygningen og grunden på Thurasvej har tilhørt Hillerød Kommune siden foråret 2013, hvor kommunen købte grunden af fonden Grethe Christiansens Legat for én million kroner.

Til at starte med blev SFO'en og børnehaven, som lå i bygningen, videreført, men på et tidspunkt blev SFO'en sammenlagt med SFO'en på Hillerødsholmskolen, mens børnehaven blev lukket.

- Børnetallet i kommunen faldt. Derfor nedlagde vi nogle af de ældste og mindste daginstitutioner i kommunen, fordi driften simpelthen ikke var optimal, forklarede Peter Frederiksen om lukningen, da avisen fangede ham til en ekstra kommentar blandt caféborde, kradsere og cocioflasker midt under festen.

I et stykke tid stod lokalerne i den tidligere daginstitution på Thurasvej tomme. Men i 2016 fik Hillerød Kommune at vide, at kommunen skulle modtage og huse 147 flygtninge.

Flere nedlagte institutioner blev i den forbindelse bygget om til midlertidige flygtningeboliger, blandt andet den tidligere institution på Thurasvej, trods flere protester fra naboer i området.

Men de 32 flygtninge, der i en midlertidig periode har haft adresse på Thurasvej, er flyttet igen, og det stigende antal børn i kommunen gør, at grunden på Thurasvej nu igen skal være daginstitution.

- Oprindeligt var opgaven udbudt som en renoverings- og udbygningsopgave, men ved håndværkerbesigtigelsen i udbudsfasen mente tre ud af fire indbudte bydende, at det ville være bedre og mere rentabelt at fjerne bygningen over terræn og bevare de to kældre og bygge ovenpå, sagde Peter Frederiksen.

Byggeriet af det nye Selskov Børnehus på omkring 800 kvadratmeter er sat til at koste 20 millioner kroner eksklusiv inventar, og børnehuset er planlagt til at stå klar i februar 2022.