Nyt børnehus satser på klimazoner og mindre grupperum

Byggeriet af Herluf Trolles Børnehus på Roskildevej er godt i gang, og det blev markeret med en rundvisning for inviterede onsdag eftermiddag.

27. maj 2021

Det er onsdag eftermiddag, og på byggepladsen på Roskildevej har flere håndværkere søgt ly for de faretruende regnvejrsskyer i en af containerne, der står ved siden af byggepladsen, mens andre håndværkere stadig trasker rundt i byggepladsens mudrede vandpytter.

Under træskelettet til den halvfærdige bygning har gæsterne til rundvisningen taget plads. Blandt gæsterne er blandt andre borgmester Kirsten Jensen (S), flere bygherrer, arkitekter, medarbejdere fra kommunen, der er tilknyttet projektet, lederen af det kommende børnehus samt Peter Frederiksen (V), der er formand for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

For i går blev der afholdt rundvisning på byggepladsen, hvor institutionen Herluf Trolles Børnehus er i gang med at blive opført, og det var udvalgsformand Peter Frederiksen, der bød velkommen.

- Det er sådan lidt anderledes at holde spadestik på bygninger, der allerede er godt på vej. Men det har jo også været en meget anderledes tid det seneste år, sagde formanden og fortsatte:

- Men nu begynder det hele at lysne, og mere og mere åbner op. Vi begynder så småt at vende tilbage til vores normale liv, og der er da næsten ikke noget mere opmuntrende og livsbekræftende end at fejre en helt ny daginstitution, sagde Peter Frederiksen, hvorpå han fortalte lidt om, hvorfor Hillerød Kommune lige nu er i fuld gang med at bygge en ny daginstitution på Roskildevej.

Flere borgere på vej I de kommende år vil antallet af borgere i Hillerød stige, og det samme gælder antallet af børn.

- Vi bliver omkring 20 procent flere borgere i Hillerød i løbet af de næste 10 år, og rigtig mange af dem vil være børn, sagde udvalgsformanden, og tilføjede:

- Så vi glæder os. Både til at der kommer til at stå en funklende flot ny institution, men også over, at vi hjælper med at løse vores udfordring som kommune med manglende institutionspladser, sagde Peter Frederiksen blandt andet, inden han gav ordet videre til Morten Colsted, der er sektionsleder for dagtilbudsområdet Trollesminde.

Små rum og klimazoner - Ud af de mange positive ting ved Herluf Trolles Børnehus, som jeg ville kunne fremhæve, vil jeg i dag begrænse mig til tre, sagde sektionslederen.

Han lagde ud med at fortælle om daginstitutionens små grupperum, der gør det muligt at samle en mindre gruppe børn, hvis der eksempelvis skal arbejdes med sproglig udvikling.

Dernæst fortalte han om børnehusets klimazoner.

- Der er tale om tre rum, som er overdækket, men ikke opvarmet, hvor børnene vil kunne være i aktivitet hele året uden at være pakket alt for meget ind i varmt tøj, når det er koldt og regnfuldt udenfor, sagde Morten Colsted.

Børn med særlige behov Sektionslederen fortalte til sidst, at der som en del af den nye institution også vil blive oprettet en afdeling for børn, som har brug for ekstra støtte og praktisk hjælp.

- Målet er at nå til en hverdag, hvor alle børn og medarbejdere ser sig selv som en værdifuld del af hele Herluf Trolles Børnehus. Det skal være naturligt for børn at bevæge sig på tværs, når det er muligt og vurderes pædagogisk relevant, ligesom at det skal være naturligt, at medarbejderne deler viden på tværs af arbejdsopgaver og på den måde får udnyttet det bedste fra almen- og specialområdet, sagde sektionslederen og tilføjede:

- Hvis vi lykkes med dette, er jeg sikker på, at det vil komme alle børn til gode, sagde Morten Colsted, inden den stod på rundvisning i det kommende børnehus, som stadig mangler alt fra tag og vægge til vinduer, døre inden bygningen står klar.

Færdigt i 2022 I Herluf Trolles Børnehus kommer der til at være plads til 150 børn.

Flere af de børn og pædagoger, der skal være en del af det kommende børnehus, er allerede startet.

Indtil det nye børnehus står klar til brug i sommeren 2022, opholder de sig i pavilloner, der er opsat bag byggeriet.

Den totale pris for daginstitutionen kommer til at ligge på omkring 55 millioner kroner.

Byggeriet opføres i én etage med et samlet bygningsareal på 1740 kvadratmeter og 190 kvadratmeter med skure.

Grunden, hvorpå Herluf Trolles Børnehus er ved at blive opført, er på 10.000 kvadratmeter, og prisen for byggeriet i entreprisesum ligger på omkring 40 millioner kroner.

