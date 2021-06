Besøgscenteret skal både bruges til møder med eksterne samarbejdspartnere og interne workshops for byggeorganisationen og hospitalets ansatte, men også undervisning. Foto: Nyt Hospital Nordsjælland

Send til din ven. X Artiklen: Nyt besøgscenter i Favrholm skal promovere erhvervs-uddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt besøgscenter i Favrholm skal promovere erhvervs-uddannelser

Hillerød Kommune og Region Hovedstaden vil gennem undervisning på et nyt besøgscenter ved Favrholm slå et slag for erhvervsfagene

Hillerød - 20. juni 2021 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Der er store planer for Favrholm i Hillerød, hvor både Nyt Hospital Nordsjælland, en S-togsstation og nye boliger og nyt erhvervsliv vil se dagens lys.

Men der mangler også et samlingspunkt for aktiviteter. Både for borgere, og hvor man bruger det nye område aktivt i byudviklingen. Det skal gøres gennem "Pionerlandsbyen", der består af et mobilt museum etableret af Museum Nordsjælland, en "Pionercamp" for aktiviteter etableret af Hillerød Kommune og et besøgscenter på byggepladsen ved Nyt Hospital Nordsjælland.

Besøgscenteret skal både bruges til møder med eksterne samarbejdspartnere og interne workshops for byggeorganisationen og hospitalets ansatte, men også undervisning, lyder det fra Karin Juhl, der er kulturkonsulent hos Hillerød Kommune.

"Der skal være faglærte nok, og en måde at sikre det på, er, at skoleelever får mulighed for at arbejde i praksis med opgaver og problemstillinger, der knytter sig til at bygge et hospital. Det kan elever i 6. klasse i et undervisningsforløb med undervisere fra UNord og Sosu H tæt på virkeligheden i et besøgscenter på byggepladsen."

Mens kommunen vil leje sig ind, er det Nyt Hospital Nordsjælland, der finansierer centret. Kommunikationskonsulent Gitte Dahlgaard-Mortensen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt yderligere aktiviteter.

Dog fremgår det på sagsfremstillingen på Hillerød Kommunes Økonomiudvalg, at Nordsjællands Rekrutteringsservice "undersøger muligheden for at besøgscentret også kan blive ramme for en virksomhedsskole, hvor ledige fra Nordsjællandske kommuner kan stifte bekendtskab med håndværksfagene", hvorfor det altså ikke nødvendigvis kun er skoleelever, der kan se frem til en introduktion til byggepladsen som arbejdsplads.

relaterede artikler

Ålaug bekymret for vandstanden i Havelse og Pøle Å 28. maj 2021 kl. 11:15

Sådan bliver Hillerød en ægte Superliga-by 22. maj 2021 kl. 06:00