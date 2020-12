Hillerød har taget godt imod Martin Bjørns restaurant, og han ærgrer sig over at skulle lukke restauranten ned. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Nystartet kok: Det er et rigtigt hårdt slag

Inden pressemødet klokken 12 mandag, skyndte restauratør Martin Bjørn at bestille papæsker til take away, som skal få hans nye spisested gennem nedlukningen.

Hillerød - 07. december 2020 kl. 14:59 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En spækket ordrebog blev mandag til fire uger med blanke sider hos Teddy by Bjørn, spisestedet i Frederiksgade i Hillerød, som kokken Martin Bjørn åbnede midt i oktober.

- Det er rigtigt hårdt slag. Vi havde to uger med fulde huse foran os. Vi havde virkelig glædet os til de næste 14 dage, hvor vi skulle give den gas og have en masse glade gæster, siger Martin Bjørn, som i i morgen aften, tirsdag, holder åben, og så bliver restauranten lukket ned frem til 3. januar.

Men køkkenet kører videre med take away. Martin Bjørn gik allerede mandag i gang med at planlægge en take away menu, så man senere på ugen kan købe mad med hjem fra restauranten.

- Man kommer til at kunne købe vores social dining menu som take away, så man får en smule af oplevelsen derhjemme, siger Martin Bjørn, som inden pressemødet klokken 12 bestilte papæsker for at være klar til at lave take away.

- Vi er klar, og vi håber meget folk vil støtte op om det og hjælpe os igennem. Det er tought at blive lukket ned som nyåbnet, siger han, som også har en nytårsmenu, der kan bestilles på restaurantens hjemmeside.

Teddy by Bjørn beskæftiger fire fuldtidsansætte og deltidsarbejdere. Martin Bjørn har endnu ikke overblik over, om han skal afskedige nogen medarbejdere på restauranten.

Åbnede på trods Det var ikke en normal verden, Teddy by Bjørn blev født ind i, da restauranten åbnede i oktober. Det skete få dage efter, at der var indført maskeforbud på restauranter og caféer, noget som nok fik mange til at undlade at gå på restaurant. Samtidig skulle spisestederne lukke tidligere end normalt. Alligevel fik Martin Bjørns spisested en god start, fortæller han.

- Vi har jo fulgt retningslinjerne, og på trods af dem, har det været muligt at skabe et frirum, hvor man kunne hygge sig være glade, siger han, som skulle vise sig at få ret i, at Hillerød var klar til et spisested som Teddy by Bjørn.

- Vi har fået en vild dejlig start. Det var utroligt bekræftende at mærke, hvor meget, vi blev støttet af folk, og hvor mange gæster vi har haft. Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger. Folk har virkelig haft et behov og en lyst til at gå ud, på trods af restriktionerne, siger han, som glæder sig over at konceptet social dining, hvor gæsterne om bordet deler maden fra fælles fade, er blevet taget godt imod i Hillerød.

- Det har været en succes, og givet folk noget af det, de nok har manglet i den her tid. Vi har været meget opmærksomme på alt det, skulle efterleve, men man deler jo kun med dem, man er ude og spise med, så risikoen ved at dele en skål ved et bord er ikke større, end når man sidder overfor hinanden og spiser, siger Martin Bjørn.

En øvfølelse Men den store succes gør det ekstra surt at skulle lukke dørene for gæsterne.

- Vi har haft en ordrebog, som bare er gået amok. Derfor er det endnu mere svært at stå her i dag. Det er en øvfølelse, også fordi jeg virkelig mener, at den måde, vi håndterer det på er forsvarlig. Vi har oplysninger på alle gæster, og personalet er uddannet i, hvordan det skal foregå, så vi kan sikre, at det hele foregår stille og roligt og siddende, siger Martin Bjørn.

Han fortryder dog ikke, at han valgte at åbne sin restaurant midt i en coronatid.

- Vi kendte godt udfordringen, da vi åbnede, og vi valgte at åbne på trods. Og vi har blod på tanden og glæder os til januar, hvor vi også har planer om at udvide med flere borde. Så vi skal bare lige op på hesten i dag, siger han, som håber at alle de gæster, der havde booket bord de kommende uger, får lyst til at købe take away.

- Det bliver ikke en guldrandet jul, men det er vores mulighed for at komme igennem. Vi krydser fingre for, at vi på åbne igen i starten af januar, siger han.

