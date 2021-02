Nye uddannelser i Hillerød har fået en utraditionel start

Hillerød: Lyddæmpende vinduer skærmer for støjen fra Nordstensvej, og et grønt gulv matcher nye stole i de nyindrettede lokaler hos Erhvervsakademiet Copenhagen Business, der netop er flyttet ind i 800 kvadratmeter lokaler i Slotsarkaderne, hvor der tidligere var fitness-center.

Her vil 300 elever have sin daglige gang, og de første 66 financial controller-elever og 24 markedsføringsøkonom-studerende er allerede begyndt på deres uddannelser, men indtil videre foregår undervisningen hjemmefra.

- Det har været afsindigt vildt. Jeg har ikke engang mødt mit team af undervisere fysisk endnu. Al planlægning er foregået over Zoom. Det har været hårdt, men også fantastisk, fordi vi har fået giga opbakning fra centerorganisationen, som glæder sig til at få unge mennesker ind i Slotsarkaderne, og fra politikere, siger Maria Kirstine Lovén.

Det er attraktivt for den nye uddannelse at ligge i Slotsarkaderne, fordi det er et godt sted for de studerende at have deres hverdag. De er tæt på steder, hvor de kan købe frokost, og de kan besøge butikkerne, når de åbner igen.