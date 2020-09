Se billedserie På skråningen vokser fire slags røde druer, og nu er der også plantet grønne druer, så vinlauget kan udvide produktionen med en hvidvin. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye stokke og nye bønder i vinmarken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye stokke og nye bønder i vinmarken

Hillerød - 20. september 2020 kl. 15:16 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er 20 år siden, de første vinstokke blev sat i jorden på den sydvendte skråning på Harløsevej, hvor Frederiksborg Vin holder til.

Nu har de gamle stokke med blå druer fået selskab af 144 nyplantede stokke, der om få år vil kunne forsyne vinbønderne med grønne druer, så der også kan komme hvid på vinkortet hos Frederiksborg Vin.

På samme måde er der også kommet nye kræfter til i vinlauget, der fungerer som en andelsforening. For 1000 kroner kan man komme med i klubben og blive en del af Frederiksborg Vin, der dyrker sine druer på et forpagtet stykke jord hos Ole Stark på Skovmosegård lige uden for Hillerød.

- Vi prøver hele tiden at udvide anmdelshaverskaren. Mange af dem, der var med til at starte Frederiksborg Vin er jo blevet ældre, og så skal vi have nogle nye ind. Og det har vi da også haft meget succes med, fortæller Leif Martin Jensen, som er nyvalgt formand for Frederiksborg Vin. Han er selv en af de nye medlemmer, og har været medlem i fire år.

I marken og vineriet I dag er der cirka 150 andels­havere, som i sæsonen fra marts til høst mødes til hoveri hver 14. dag. Der er både arbejde i vinmarken og i vineriet, som er indrettet i en af landbrugsbygningerne på Skovmosegård.

- Det er vigtigt at have den omhyggelighed, der skal til, når man laver vin. Vi har efterhånden vores egne erfaringer, som vi bygger videre på, fortæller formanden.

En af dem, der bygger videre på 20 års erfaring i vineriet, er Michael Thiemann, som har været med i Frederiksborg Vin i et år. Og han har fået styr på processerne i vineriet.

- Der er altid noget at lave. Der er altid nogen i vineriet, fortæller han, mens han forklarer, hvordan druerne skabes om fra frugt til vin. Og hvordan man kan sende vinen til destillering, hvis den ikke bliver god. Så kommer den retur med en heftig alkoholprocent, men dog kun i små portioner.

Men vin er der som regel masser af. De gode gamle stokke på skråningen giver efterhånden så meget, at der er mere, end medlemmerne kan drikke; Sidste år blev det til to tons druer, som bliver til cirka 2000 flasker.

Så nu leder man efter steder at afsætte flaskerne, og har aftaler med Holte Vin og museumsbutikken på Frederiksborg Slot og Country Marked i Fredensborg. Vinlauget har også har solgt vine til en virksomhed, der købte 350 flasker til medarbejdernes julekurve.

De usolgte vin ligger og hygger sig på flaskerne i et lagerrum i vineriet. Michael Thiemann afslører, at den bedste årgang - efter hans mening - var 2002, som må have været en af de første, hvis ikke den allerførste.

Ved en julefrokost for folkene i vineriet blev der nemlig smagt på nogle af de gamle flasker.

- Der blev åbnet en flaske fra dengang, i 2002. Og det var en fremragende vin, selv om den havde ligget alle de år, fortæller Michael Thiemann.

Selskabet åbnede også en flaske fra 2010. Det var mindre godt, erkender vinbonden.

- Den var udrikkelig. Den smagte virkelig af rævetis.

I vineriet har folkene også fundet ud af, hvad der ikke virker, når man skal lave vin. Tilbage i 2017 skete der nemlig noget.

- Vores høst faldt helt til jorden. Vi måtte købe druer udenfra, for at have nok at lave vin af. Og det blev ikke særligt godt, siger Michael Thieman.

Men hvad med høsten 2020? Den tegner godt, især hvis vejret holder rimeligt tørt de næste tre uger, frem til høsten, lyder det fra vinbønderne, som i år har premiere på årgangen fra den varme, tørre sommer 2018. Vinen får nemlig lov at ligge et års tid på fad, inden den hældes på flaskerne og får Frederiksborg Vin-etikken på.

- 2018 er faktisk rimelig god, for selv om der var tørke, nåede druerne ikke at mangle vand. Men vores generelle opfattelse er, at vores vine vinder ved at ligge fem år, forklarer Leif Martin Jensen, som delte smagsprøver ud lørdag, da Frederiksborg Vin i anledningen af Dansk Vindag havde åbne hus.