Nye regler for biler på Torvet og i gågader

Der er for mange biler på Torvet samt i Slotsgade og Helsingørsgade, mener Hillerød ByForum og Hillerød Kommune, der har opdateret gågaderegulativet.

Hillerød - 06. juli 2020

Mængden af biltrafik på Torvet og i Hillerøds to gågader er langt større end nødvendigt. Det er der enighed om, hos dem der har noget at skulle have sagt.

- Det er generende, og det ødelægger også indtrykket af at kunne slentre stille og roligt gennem gaderne, når der er for mange, der enten ikke kender reglerne eller er ligeglade med dem, siger formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise.

Derfor har Hillerød ByForum og Hillerød Kommune i samarbejde med Nordsjællands Politi opdateret det eksisterende gågaderegulativ, oplyser de i en pressemeddelelse.

Ændringerne betyder, at:

Frederiksgade er blevet dobbeltrettet, så modkørende biler med forsigtighed kan passere hinanden. Lastbilkørsel er forbudt.

Tidsrum for tilladt varekørsel i gågaderne udvides til kl. 12 på hverdage og kl. 10 på lørdage.

For at minimere, at der til tider er ulovlig varekørsel efter kl. 12, indrettes pladser til mindre varebiler til af- og pålæsning tilladt i 30 minutter ved/på IRMA-porten, Søndre Jernbanegade/Kannikegade, Frederiks Torv og Møllestræde tættest ved gågaden.

Tydeligere regler I pressemeddelelsen oplyses det desuden, at en meget lang række af eksisterende regler tydeliggøres.

Det gælder blandt andet, at færdsel i begge retninger gennem IRMA-porten er tilladt, at Helsingørsgade og Slotsgade er ensrettet, og at beboere og andre med lovlig kørsel i gaderne skal køre ud fra gågaden ved "først givne lejlighed".

Alle beboere får et brev og et kort i deres e-boks, hvor de kan se de forskellige udkørsler.

Direktør for Erhvervsforeningen C4 og dermed også for Hillerød ByForum Erik Helmer Pedersen håber, det kan skabe klarhed om reglerne og medføre mindre trafik i handelsgaderne.

- Vi har opdateret regulativet for at fastholde, at det her altså er gågader, og at vi vil bevare dem som sådan. Vi får mange henvendelser og klager over for mange biler i gaderne, og det har været et stigende problem. Så nu strammer vi op, så vores gågader igen kan blive gågader, siger han.