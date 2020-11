Nye regler efter kritik: Alle stillinger i Hillerød Forsyning skal slås op

Man kan ikke bare headhunte folk til stillinger, der ikke har været slået op. Sådan lyder det fra Hillerød Kommune, der i den nye ejerstrategi for Hillerød Forsyning vil sikre, at alle stillinger i forsyningsselskabet slås op. Det sker efter Gadevang-borgeren, Rasmus Visby, der længe har gravet i forholdene i Hillerød Forsyning, har fået aktindsigt og afsløret to forhold, hvor stillinger ikke blev besat gennem et stillingsopslag. Det ene tilfælde gælder nuværende administrerende direktør Søren Støvring, der i sin tid blev hentet direkte til en nyoprettet stilling som teknisk direktør, ligesom nu opsagte Peter Maltha Larsen også blev headhuntet til sin stilling som chef for Kunder og Facility Management i Hillerød Forsyning. Begge tiltrådte 1. februar 2014.

