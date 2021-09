Der var rejsegilde på de nye rækkehuse i Amtmandshave på Milnersvej i fredags. Foto: Kenn Thomsen

Nye rækkehuse på Milnersvej er godt på vej

Om et halvt år står første etape af de nye rækkehuse på Milnersvej færdige. Torsdag blev håndværkerne fejret, da der var rejsegilde

Hillerød - 16. september 2021

70 nye rækkehuse i det nye boligområde Amtmandshave på adressen Milnersvej 45 er lige om hjørnet. I hvert fald halvdelen af dem. Torsdag den 9. september blev byggeriets mange håndværkere således fejret, da der var rejsegilde.

Omkring 60 mennesker og en pølsevogn var mødt op mellem de nu halvfærdige rækkehuse, hvor byggeriets parter holdt taler under solen.

"Det er altid en stor fornøjelse, når vi når hertil, hvor vi kan fejre, at vi er halvvejs i processen, og hvor vi hylder håndværkerne. Ud over aktører har vi også lejere til stede iblandt os i dag. Jeg håber, I får en god fornemmelse af det, I flytter ind i om et halvt års tid," indledte direktør Niels Krag fra Sophienberg Gruppen, der er bygherre på byggeriet.

Opførelsen af boligerne begyndte i oktober 2020, og forventningen er, at første etape står klar til indflytning i marts 2022, mens anden etape vil stå klar i juni 2022.

Håber på minisamfund Blandt de kommende beboere er Emil Jørgensen, der sammen med sin forlovede og deres barn skal flytte ind i et to etagers rækkehus til april.

"Vi havde lagt os fast på, at vi skulle til Hillerød, og på grund af det galopperende boligmarked og coronavirus turde vi ikke at købe. Derfor kiggede vi os omkring. Først så vi på Frederiksbro, der ikke var noget for os, og så faldt vi over det her. Det er lidt mere hyggeligt her. Vi får vores egen lille græsplet, og murstensbygningerne her virker lidt mere intime. Vi er meget socialt anlagte, så jeg håber, vi kan få stablet et godt lille minisamfund på benene herude," siger han.

De nye rækkehuse ligger i 13 rækker. Boligerne er mellem 110 og 142 kvadratmeter fordelt på to eller tre plan med enten fire eller fem værelser, og de kommer enten med en lille have eller en tagterrasse.

Der kommer 70 nye rækkehuse i boligområdet Amtmandshave på Milnersvej. Foto: Kenn Thomsen

Samler på gode projekter Når byggeriet er fuldendt, bliver det overtaget af Niam A/S Denmark, hvis danske leder, Michael Berthelsen, også holdt tale på byggepladsen:

"Hos Niam samler vi på gode projekter. Her har vi et omhyggeligt, spændende og godt projekt på den rigtige grund og med den rigtige arkitektur og indretning. Undervejs har dygtige håndværkere udført et fremragende arbejde, og det skal de have tak for. Vi glæder os, til byggeriet står færdigt, og vi får lov at overtage og drifte det," lød det fra Michael Berthelsen, inden Niels Krag igen fik ordet og rundede talerne af med at indlede et fælles 'hurra'

"Byggeriet længe leve! Hurra, hurra, hurra! Og så er der pølser".

Rækkehusene bliver mellem 110 og 142 kvadratmeter store. Foto: Kenn Thomsen

