Nye navne på New Note Festival

Female Forest er et band bestående af 5 gæve gutter fra Jylland. Tilbage i år 2012 blev bandet dannet i Ribe, og senere har de dannet grobund i København. Selve musikinspirationen kommer fra amerikansk folkpop med en lyd, der får mange til at tænke på bands som Mumford and Sons og The Lumineers, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Dertil kommer duoen Jærv, der består af sangerinde Amanda Glindvad og producer Mathias Pedersen Smidt. De har gjort sig bemærket på den danske musikscene med debutudgivelsen 'Dit Hav' i 2016. Duoen bevæger sig i et musikunivers, hvor en malerisk, intens og kraftfuld lyrik får frit spillerum i et spændingsfelt mellem new wave og electronica. Med duoens anden udgivelse, EP'en 'Smuk & Ond' fra 2017 tager Jærv lytteren i hånden og med ind i et eventyr. Med lige dele fandenivoldskhed og inderlighed formår JÆRV at fortælle om livets vendepunkter. Med dette afsæt går de efter at sætte et nyt aftryk i den dansksprogede pop-tradition, hvilket duoens intense koncerter bevidner, skriver festivalen. Det er 13. udgave af New Note Festival, der i år løber af stablen fra den 2. til den 4. august. På programmet er desuden det genopståede, elektroniske band Veto.