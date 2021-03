Syv millioner kroner skal nu at arbejde i trafikken i Hillerød Kommune. Arkivfoto: Martin Warming

Nye millioner skal få trafikken til at glide bedre

Politikerne i trafikudvalget har godkendt, hvad puljen til fremkommelighed i trafikken skal gå til i 2021

Hillerød - 21. marts 2021

Igen i 2021 har politikerne afsat syv millioner kroner til at få trafikken til at glide bedre i Hillerød Kommune - og nu har de set nærmere på, hvad pengene skal gå til i år.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte på deres møde 3. marts, at pengene i år skal gå til blandt andet forbedringer af lyskryds. Udvalgsformand Dan Riise (V) glæder sig over, at der er fundet en pose penge til trafikforbedringerne:

"Hillerød bliver jo udbygget år for år, og derfor vokser trafikken også. Det giver nogle udfordringer, så det er dejligt, at byrådet blev enige om at afsætte de her penge hvert år for nogle år siden, så der ligger en pulje fast på budgettet hvert år. Så nu er det bedste mands bedste bud på, hvor vi kan gøre mest for pengene," siger han.

Flytte trafikflowet Udvalget var enige om, at pengene i 2021 skal gå til både forbedret cykelparkering, bedre forhold for cyklister i de små landsbyer, rundkørslen Herredsvejen/Tulstrupvej, lyskrydsene på Skansevej/ Holmegårdsvej og Carlsbergvej / Københavnsvej og konsulentudgifter til det fortsatte arbejde med et parkeringshenvisningssystem i Hillerød by.

"Det er nogle tiltag, som vil flytte trafikflowet - og det har vi som udvalg selvfølgelig nikket til. Vi glæder os meget til at se, hvor stor en effekt det får," siger Dan Riise, der dog sagtens kunne drømme om endnu flere penge til trafikforbedringer:

Et langt, sejt træk "Vi kunne da sagtens bruge endnu flere penge, for problemerne er ikke løst med, at vi kører løs med en pulje et enkelt år eller to. Det er et langt, sejt træk at skabe et bedre trafikflow. Men nu har vi en masse små tiltag, som stille og roligt kan arbejde for at gøre det mere tåleligt at være trafikant i Hillerød".

Og den såkaldte 'fremkommelighedspulje' skal fortsætte til næste år, skal politikerne forhandle om til efterårets budgetforhandlinger.