Nye millioner på vej til godt børneliv

Politikerne vil bruge millioner på at få Hillerøds børn til at have det godt.

Nestklasser, otte nye ressourcepladser i børnehaverne, 3 nye psykologer til PPR, flere tilbud til udsatte børn og familier og ti ekstra millioner til specialundervisning.

Det er blot nogle af ønskerne til budgetforhandlingerne på børne- og familieområdet, hvor der i år er lagt op til at bruge rigtig mange penge på de børn, der har brug for ekstra hjælp - hvis det altså lykkes at finde pengene på budgettet.

Men det handler ikke kun om at bruge flere penge - det handler også om at bruge dem anderledes, lyder det fra Peter Frederiksen (V), formand for børne, familie og ungeudvalget, som står bag de mange budgetforslag.

- Der er flere og flere, der får en diagnose og en udfordring. Det sprænger budgetterne. Så vi skal gøre noget andet, end vi gør i dag, siger han.

Siden sidste år er der sket en stigning på 6,4 procent i antallet af elever, der kommer på specialskoler. Det er især elever med autisme og læse,- tale- og sprogvanskeligheder, der kommer flere af. Samtidig kan man se, at der år for år laves flere af de såkaldte PPV'er, som er det papirarbejde, der skal til, for at et barn kan få tilbud om specialundervisning eller anden støtte. I 2018 blev der udarbejdet 183 PPV'er, i 2019 231 og i 2020 var det steget til 281.

- Det er ikke bare sådan, at vi kan se en stigning hen over en ti-årig periode. Det er år for år, det stiger, og det er år for år, budgettet bliver overtrådt, siger Peter Frederiksen.

Derfor ligger der nu blandt andet et forslag om at tilføre 10 millioner kroner til specialundervisningen i 2022, og endnu mere de kommende år.

- Hvis vi ikke sikrer, at budgettet er der, kommer det til at mangle, siger Peter Frederiksen.

Reformprogram I 2020 bevilgede byrådet midler til et såkaldt reformprogram på børneområdet. Programmet skal forebygge, at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer, og bygge bro mellem det almene og det specialiserede børneområde - så færre børn skal sendes ud af klasseværelserne og ind på en specialskole.

- Der er mange inklusionsforsøg, hvor det ikke er gået godt. Hvis ikke læreren er uddannet i det, hvis ikke der følger ressourcer med, og hvis ikke man har en ordentlig dialog med alle forældre, er der god mulighed for, at det går galt. Men der er ikke penge til at så mange skal i specialklasse eller på en specialskole. Vi skal kunne rumme dem i almenklasserne, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Det kan være et barn, der er ordblind, og så skal du have specialundervisning, men det kan man godt klare i normalklassen. Så er der nogen, der kan være utilpassede i en periode, uden at de har en bogstavkombination. Det skal vi også håndtere i en almindelig klasse. Vi kan bare se, at mængden af børn med diagnoser, der kommer i specialklasse, stiger år for år, og bliver det ved, er der ingen børn tilbage i den almindelig skole.

Nestklasser kan spare De såkaldte nestklasser, som også et blandt budgetforslagene, er et eksempel på brobygningen. Her skal fire børn med en autisme spektrum forstyrrelse gå i klasse med 16 børn uden diagnoser i en særligt indrettet klasse, hvor der altid er to voksne. Det vil koste penge at oprette nestklasserne, men efter få år vil det faktisk være en lettelse af budgetterne, da de store udgifter til at sende børnene på specialskoler forsvinder, hvis det lykkes at få eleverne til at trives i nestklasserne.

Samtidig er det forventningen at den specielle viden, medarbejderne i nestklassen får gennem deres arbejde i klasserne, også kan bruges til sparring med kollegerne i de almene klasser.

Det handler også generelt om at ændre strukturerne i specialundervisningen, fortæller Peter Frederiksen - og sætte tidligere ind.

- Vi skal blive bedre til at spotte tidligere, at der er børn med behov, og sikre nogle tilbud tidligere. Det giver en bedre effekt end at vente til 5. klasse, siger han.

Ekstra ressourcer tidligt Som en del af reformprogrammet har Hillerød Kommune undersøgt, hvad der kendetegner de børn, der får brug for specialindsatsen i skolen.

Børnene beskrives kort fortalt som meget udadreagerende, socialt og følelsesmæssigt umodne og meget impulsive.

Forventningen er, at problemerne kan løses, hvis man hjælper barnet med en skræddersyet pædagogisk indsats med intens voksenkontakt i børnehaven. Det kan være i en kortere eller længere periode i børnehaven, at barnet har brug for de ekstra ressourcer.

Derfor foreslår man at indføre såkaldte ressourcepladser, hvor der er flere medarbejdertimer til de børn, der har et større behov end de fleste, så disse børn kan indgå i en mindre børnegruppe, end de ellers ville.

Konkret vil en sådan ressourceplads tælle for 4 almenpladser, og planen er at oprette i alt 8 pladser, fordelt ud over kommunen. Det vil koste cirka 1,4 millioner kroner årligt at oprette ressourcepladserne.

Det overordnede mål er, at færre børn får behov for specialundervisning i skolen.

- Vi skal have flere pladser til børn med særlige behov. Får man den ekstra opmærksomhed allerede i børnehaven eller de tidligere skoleklasser, kan man korrigere rigtigt meget, siger Peter Frederiksen.

Flere til PPR-arbejdet De mange nye sager lægger også pres på kommunens PPR-medarbejdere, blandt andet psykologer, og der lægges nu op til at tilføre knapt 5 millioner kroner til området, hvilket svarer til 5 psykolog årsværk. Desuden er der forslag om at tilføre 800.000 kroner ekstra til området, for at få penge til 0,8 årsværk for en ergoterapeut og tilsvarende for en fysioterapeut.