Nye mandehold er åben for tilmelding: Motion og sammenhold

Arrangørerne ønsker at bidrage til at styrke den fysiske og mentale sundhed for mænd over 60 år i Hillerød Kommune og samtidig forebygge ensomhed og mistrivsel.

Alle mænd velkomne

Alle mænd over 60 år og med interesse for at være med er velkomne til at tilmelde sig. Arrangørerne opfordrer dog særligt mænd, som trænger til at komme i gang, til at tilmelde sig. Det kan være, fordi de selv kan mærke det, fordi deres kone skubber på - eller måske begge dele. Der er et særligt fokus på mænd, der befinder sig i en overgangsfase i livet, for eksempel fra arbejdsliv til pension eller fra at være to i et forhold til at blive skilt.