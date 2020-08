Nye lejere holdt fest på taget

- Vi ønskede at give vores nye beboere en god start i deres nye hjem, og en åbningsfest på tagterrassen var en oplagt måde at gøre det på. Beboerne snakkede med hinanden på kryds og tværs, og børnene legede sammen. Det var virkelig skønt at mærke den gode stemning, der allerede er mellem beboerne, og jeg fik også selv hilst på en del, siger Lasse Aagaard-Møller, projektchef hos Balder, som også deltog i festen.

Det gjorde parret Maja og Tobias også. De glæder sig over det fællesskab, der allerede har vist sig at være i byggeriet.

- Det er super hyggeligt at bo her. Da vi flyttede ind, var de andre beboer søde til at låne os ting, bl.a. et målebånd, siger Maja.