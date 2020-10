Nye hold starter: Mænd over 60 dyrker motion sammen

Er du en mand, over 60 år og har du lyst til at dyrke noget motion.

Så er muligheden der nu. Efter succes med de første træningshold for mænd over 60 år, starter der nu nye mandehold op i både Hillerød og Nødebo

"Er du mand og over 60 år, og har brug for fællesskab og træning, så meld dig til mandeholdet," lyder opfordringen fra 69-årige Finn Hansen, der er en af flere nyuddannede træner, der skal drive de tre nye mandehold.

"Mega hyggeligt"

Der er allerede etableret et formiddagshold på Hillerød Stadion med to trænere og over 15 deltagere. Nu etableres der også et aftenhold på Hillerød Stadion, der mødes mandage mellem klokken 18 og 19.30 - og det er det hold, Finn Hansen er træner for.